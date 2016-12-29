Агент форварда Артемия Панарина Том Линн прокомментировал подписание его клиентом нового контракта с «Блэкхоукс».

«Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории .

Безусловно, данный договор можно называть «контрактом-мостиком», такой вариант на данный момент представляется оптимальным», – сказал Линн.

Напомним, что зарплата Панарина по новому контракту составит 6 миллионов долларов в год.