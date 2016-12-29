Агент Панарина: «Контракт Артемия с «Чикаго» – самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ»
Агент форварда «Чикаго» Артемия Панарина Том Линн прокомментировал подписание его клиентом нового контракта с «Блэкхоукс».
«Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ.
Безусловно, данный договор можно называть «контрактом-мостиком», такой вариант на данный момент представляется оптимальным», – сказал Линн.
Напомним, что зарплата Панарина по новому контракту составит 6 миллионов долларов в год.
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