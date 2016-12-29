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    Агент Панарина: «Контракт Артемия с «Чикаго» – самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ»

    Теги Чикаго НХЛ Том Линн Артемий Панарин

    Агент форварда «Чикаго» Артемия Панарина Том Линн прокомментировал подписание его клиентом нового контракта с «Блэкхоукс».

    «Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ.

    Безусловно, данный договор можно называть «контрактом-мостиком», такой вариант на данный момент представляется оптимальным», – сказал Линн.

    Напомним, что зарплата Панарина по новому контракту составит 6 миллионов долларов в год.

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