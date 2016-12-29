официально подтвердил подписание нового контракта с российским форвардом .

Срок нового соглашения составляет два года, оно будет действовать до окончания сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что зарплата россиянина составит 6 млн долларов в год.

По нынешнему контракту 25-летний игрок зарабатывает 925 тысяч долларов и может увеличить сумму на 2,575 миллиона за счет бонусов.

В 37 матчах текущего чемпионата на его счету 37 (15+22) очков.