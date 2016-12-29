Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным

    Теги Чикаго НХЛ Артемий Панарин

    «Чикаго» официально подтвердил подписание нового контракта с российским форвардом Артемием Панариным

    Срок нового соглашения составляет два года, оно будет действовать до окончания сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что зарплата россиянина составит 6 млн долларов в год. 

    По нынешнему контракту 25-летний игрок зарабатывает 925 тысяч долларов и может увеличить сумму на 2,575 миллиона за счет бонусов.

    В 37 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 37 (15+22) очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться