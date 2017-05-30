Следите за финалом Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» в приложении «НХЛ» для Android и iPhone

Уже через несколько часов стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом». Самое время прокачать свой телефон самым крутым приложением про сильнейшую хоккейную лигу мира.

Именно в нем вы найдете все детали игры, а также мнения игроков и экспертов, аналитику и статистику.

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С приложением НХЛ вы получаете:

– Онлайн трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом.

– Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.

– Галереи с яркими и актуальными фото.

– Полная статистика всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистика спортсменов и команд.

– Текстовые онлайн трансляции игр, календарь и турнирную таблицу.

– Блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – форумы и комментарии.

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