Следите за финалом Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» в приложении «НХЛ» для Android и iPhone
Уже через несколько часов стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом». Самое время прокачать свой телефон самым крутым приложением про сильнейшую хоккейную лигу мира.
Именно в нем вы найдете все детали игры, а также мнения игроков и экспертов, аналитику и статистику.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «НХЛ» НА iPHONE/iPAD
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «НХЛ» НА ANDROID
С приложением НХЛ вы получаете:
– Онлайн трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом.
– Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.
– Галереи с яркими и актуальными фото.
– Полная статистика всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистика спортсменов и команд.
– Текстовые онлайн трансляции игр, календарь и турнирную таблицу.
– Блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – форумы и комментарии.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «НХЛ» НА iPHONE/iPAD
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.