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    Следите за финалом Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» в приложении «НХЛ» для Android и iPhone

    Теги Питтсбург Нэшвилл НХЛ Sports.ru КХЛ мобильные приложения

    Уже через несколько часов стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом». Самое время прокачать свой телефон самым крутым приложением про сильнейшую хоккейную лигу мира.

    Именно в нем вы найдете все детали игры, а также мнения игроков и экспертов, аналитику и статистику. 

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    С приложением НХЛ вы получаете:

    – Онлайн трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом.

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Полная статистика всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистика спортсменов и команд.

    – Текстовые онлайн трансляции игр, календарь и турнирную таблицу.

    – Блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – форумы и комментарии. 

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