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    Sports.ru

    Следите за всеми матчами игрового дня в КХЛ с приложением «Хоккей+»!

    Теги Авангард Сибирь ЦСКА Северсталь Металлург Нк Трактор Автомобилист НХЛ Sports.ru Слован Кубок мира КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Медвешчак мобильные приложения

    Приложение «Хоккей+» от Sports.ru – лучший способ быть в курсе главных хоккейных событий в любом месте в любое время!

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    С приложением «Хоккей+» вы получаете:

    – Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о Кубке мира, КХЛ, НХЛ и других турнирах;

    – Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов;

    – Полную статистику всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени;

    – Самые полные календарь и турнирные таблицы;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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