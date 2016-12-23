Следите за всеми матчами игрового дня в КХЛ с приложением «Хоккей+»!

Приложение «Хоккей+» от Sports.ru – лучший способ быть в курсе главных хоккейных событий в любом месте в любое время!

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С приложением «Хоккей+» вы получаете:

– Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о Кубке мира, КХЛ, НХЛ и других турнирах;

– Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов;

– Полную статистику всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени;

– Самые полные календарь и турнирные таблицы;

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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