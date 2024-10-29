Восточные сказки.

Иногда кальян становится незаменимой частью жизни. Его курят после работы, чтобы расслабиться, везут на отдых, заказывают в модных заведениях. Но безопасен ли он на самом деле? Какой вред приносит курение кальяна здоровью? А зависимость вызывает? Разобрались в статье.

Что такое кальян и как он работает

Кальян – это курительный прибор, который фильтрует табачный дым в специальной водяной таре и нагревает его с помощью углей. Устройство состоит из колбы, шахты, трубки, чаши и мундштука.

Табак нагревается в чаше благодаря раскаленным углям, образуется дым, который проходит через шахту и колбу с водой. Затем дым поступает в трубку, и человек вдыхает его с помощью мундштука.

В кальянах используются специальные табачные смеси, которые бывают ароматизированными и обычными. Чаще люди предпочитают первый вариант, потому что он кажется вкуснее и заглушает резкий вкус табака.

Обычно в кальянную смесь входят:

табачные листья – они содержат никотин, количество которого зависит от производителя смеси;

глицерин – натуральный трехатомный спирт, который притягивает и удерживает влагу. Именно благодаря ему в кальяне много дыма;

сахарный сироп – мед или патоку – который увеличивает время горения табака;

консерванты, которые увеличивают срок хранения табака;

фруктовые или ягодные ароматизаторы для вкуса.

Дым от кальянных смесей содержит более 80 токсических веществ, среди которых оксид азота, тяжелые металлы и окись углерода. Они попадают в легкие курильщика вместе с никотином.

История кальяна: как он связан с турами в Египет, откуда взялось название и при чем тут престижный врач

Слово «кальян» произошло от персидского «гальйан», которое, в свою очередь, восходит к арабскому глаголу «галь», то есть «кипеть». В России часто можно встретить английское название кальяна – «hookah». Оно пришло из индоарийского языка, где huqqa – это шкатулка, сосуд. Еще в английском существует выражение «water pipe», что буквально переводится как «водяная трубка».

Кальян по-разному называется в странах мира. Возможно, это связано с богатой историей прибора, которая по-прежнему неоднозначна. Согласно одной из теорий, кальян появился в Северной Индии в XVI веке. Его изобрел личный врач императора – Хаким Абул Футех Гиллани. Доктор, обеспокоенный здоровьем правителя, решил создать трубку, которая будет очищать дым перед вдыханием. Так, по мнению мужчины, можно было минимизировать вред табака.

Картина неизвестного индийского художника

В XVI веке кальян выглядел совсем не так, как сейчас: его мастерили из скорлупы кокоса и бамбуковой или соломенной трубки. Более современная форма появилась примерно спустя 100 лет в Османской империи.

Сначала кальян курили только богачи, и они делали из него произведение искусства – украшали камнями, заменяли простую трубку кожаным шлангом. Такие роскошные курительные приборы до сих пор считаются престижными трофеями, демонстрирующими статус. Например, швейцарская компания Aurentum Switzerland выпустила кальян ручной работы, который стоит $1 млн. У него золотое основание и бархатная трубка, а подставка украшена бриллиантами.

Европейское общество увлеклось восточной культурой, когда впервые перевели сборник историй «Книга тысяча и одной ночи», а французский классик Вольтер написал трагедию «Заира» о несчастной любви христианской пленницы и султана. Художники тоже подхватили моду на восточные мотивы – на полотнах появились покои султанов, быт арабских людей и атомсферные пейзажи. Чего только стоит знаменитая картина «Алжирские женщины», созданная французским художником Эженом Делакруа в 1834 году. Она изображает девушек, которые курят кальян в покоях.

В России кальянная культура активно развивалась в 2010-х. Это может быть связано с популярностью туризма в Турции и Египте, где люди знакомились с восточными традициями. В 2020 году Молодежный парламент провел исследование, которое показало, что около 55,6% россиян регулярно курят кальян.

Вред кальяна и последствия курения: табак нарушает работу сосудов, приводит к раку и вызывает зависимость

Ученые обнаружили в дыме кальяна более 80 вредных веществ и канцерогенов, то есть соединений, которые нарушают ДНК и могут приводить к сбоям в организме, в том числе к онкологическим заболеваниям. Риск развития злокачественных опухолей повышается и из-за других веществ, которые входят в состав табака. Он содержит свинец, мышьяк и угарный газ, которые могут привести к раку и другим опасным патологиям дыхательных путей, например, к обструктивной болезни легких.

Последствия регулярного курения кальяна :

– раковые опухоли;

– проблемы с сердечно-сосудистой системой – после затяжки кальяном давление повышается , пульс ускоряется, со временем стенки сосудов становятся более жесткими;

– хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

– бесплодие – риск увеличивается на 41,8% по сравнению с теми, кто никогда не употреблял табак;

– преждевременное старение – табак ухудшает выработку коллагена, строительного белка, благодаря которому кожа выглядит подтянутой;

– хронический бронхит;

– психологическая и физическая зависимость.

В кальяне табак тлеет, а не горит, как при курении обычных сигарет. Из-за этого образуется угарный газ, способный вызвать смертельное отравление. Симптомы интоксикации включают :

головную боль;

чувство усталости, возникающее из-за расслабления мышц;

спутанность сознания;

одышку;

тошноту и рвоту;

потерю сознания.

Угарный газ коварен тем, что не имеет ярко выраженного запаха и цвета, поэтому можно не сразу заметить отравление. При этом, согласно наблюдениям ученых, люди, пережившие тяжелую интоксикацию, страдают неврологическими и психическими заболеваниями в будущем.

Говорят, что кальян не вызывает зависимости. На самом деле это ложь, ведь он содержит никотин – алкалоид из листьев табака. Даже если кальянная смесь позиционируется как безникотиновая, она все равно содержит вредное вещество, но в меньшем объеме. Кроме того, обычно кальян курят дольше, чем сигарету. Из-за этого человек получает повышенную дозу никотина – намного больше, чем после одного перекура.

Люди придумывают множество оправданий разрушительному поведению. Так происходит и с кальяном: все плюсы курения – вымысел

Кальян содержит никотин, который, попадая в мозг после затяжки, активирует выброс дофамина – гормона радости. Человек расслабляется, его настроение улучшается, а уровень тревоги снижается. Правда, это временный эффект: ученые выяснили , что регулярное употребление табака повышает значения гормона стресса (кортизола) в организме. Когда люди бросают курить, они становятся менее тревожными.

Курение – мощный инструмент социализации. Согласно исследованиям, в основном кальян курят в компаниях, причем это делают молодые активные люди. Кальян помогает весело провести время на вечеринке, а еще – сблизиться с окружающими, ведь часто трубку передают по кругу, от человека к человеку. Это размывает личные границы, объединяя участников компании. Ситуация напоминает древний индейский ритуал, во время которого вожаки племен по очереди раскуривали «трубку мира», чтобы заключить договор или помириться. Вот только если люди не меняют мундштуки, передавая кальян, они могут случайно заразиться инфекцией – например, герпесом.

Неожиданный эффект кальяна – слабительный. Вещества, которые содержатся в никотине, усиливают перистальтику кишечника – после нескольких затяжек может захотеться в туалет. С этой особенностью кальяна даже связана русская легенда: говорят, однажды на Кавказе император Александр II попробовал кальян и заметил, что это улучшило работу кишечника. Затем правитель начал постоянно курить кальян и популяризировал его в России.

Со временем табак нарушает работу желудочно-кишечного тракта, приводит к воспалительному процессу и может даже спровоцировать заболевания: синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, язву и раковые патологии.

Что опаснее: кальян или обычные сигареты

Может быть, в XVI веке индийский врач и посчитал нужным пропускать табак через водяной фильтр, чтобы уменьшить вред здоровью, но современные медики знают, что это не эффективно. Курильщик все равно вдыхает никотин, токсичные вещества и тяжелые металлы.

В 2016 году американские ученые сравнили вред от кальяна и обычных сигарет. Результат исследования показал, что первый выделяет:

в 25 раз больше смол;

в 2,5 раза больше никотина;

в 125 раз больше дыма;

в 10 раз больше угарного газа.

Некоторые считают, что кальян помогает отказаться от обычных сигарет. Это заблуждение, ведь привычка курить остается, то есть человек не борется с психологической зависимостью. А его тело продолжает получать никотин – вещество, из-за которого и возникло нездоровое пристрастие к папиросам. К тому же любители кальяна более склонны к зависимости от сигарет – это подтверждает американское исследование. Ученые проследили за американскими подростками и выяснили, что ребята, которые пробовали кальян, рискуют получить в будущем зависимость от простых сигарет.

Как бросить курить кальян

Ученые отмечают , что никотин вызывает такое же быстрое привыкание, как некоторые тяжелые наркотики. Поэтому борьба с зависимостью – серьезный шаг, который требует терпения. Никотиновая «ломка» длится примерно 2-4 недели. Симптомы абстинентного синдрома включают:

головную боль;

эмоциональные проблемы – депрессивное состояние, раздражительность, нетерпеливость и склонность к гневу;

трудности с концентрацией внимания;

бессонницу;

сильное желание покурить.

Физические симптомы отказа ярче всего проявляются в первую неделю. Некоторые врачи считают , что сложнее всего на 3–5 день отказа.

Совсем необязательно, стиснув зубы, терпеть непростое состояние. Можно его облегчить, следуя рекомендациям специалистов. В 2024 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила большую методичку по медицинской помощи тем, кто отказывается от никотина. Врачи рекомендуют комплексное лечение зависимости – лекарства и психотерапию. Прежде чем принимать медикаменты, важно пообщаться с доктором – он разработает безопасную тактику, учитывая индивидуальную ситуацию и состояние пациента.

В России действует проект «Давай бросать» , помогающий в борьбе с никотиновой зависимостью. Он объединяет советы и лайфхаки для курильщиков, чат поддержки и телефон доверия (8 800 200-0-200). Можно позвонить, чтобы проконсультироваться с врачом, узнать больше о никотиновой зависимости и получить поддержку психолога.

Мы уже рассказывали , как бросить курить обычные сигареты. Чтобы отказаться от кальяна, нужна похожая тактика, ведь в основе зависимости – тоже никотин. Но, поскольку обычно люди употребляют кальян не каждый день и не по несколько раз за сутки, советы все же различаются. Вот топ-5 рекомендаций, которые помогут отказаться от кальяна:

Избегать ситуаций, где люди курят кальян

Если кальян и курительные смеси есть дома, стоит выкинуть их. Еще важно первое время после отказа не заходить в кальянные и другие заведения, где курят.

Попросить близких о поддержке

Главное – не стесняться рассказать близким и друзьям, что хочется бросить. Любящие люди обязательно поддержат это решение и помогут пережить ломку.

Отвлекаться от желания покурить

Когда появилась тяга к кальяну, нужно занять мысли и время чем-нибудь другим. Например, чтением, прогулкой на свежем воздухе или видеоиграми.

Заменить кальян на более полезное хобби

Стоит подумать, чем занять время, которое освободилось после отказа от кальяна. Найти новое хобби, придумать более здоровый досуг на выходные – вот что важно.

Бороться со стрессом другими способами

Часто люди курят кальян, потому что хотят расслабиться. Можно с легкостью найти здоровый способ снять стресс – например, йога и медитации, массаж и успокаивающая музыка.

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Фото: Gettyimages.ru /Johannes Simon; eastnews.ru /Silas Stein; РИА Новости /Павел Бедняков, Григорий Сысоев