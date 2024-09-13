Потусторонний взгляд Билла Скарсгарда из «Ворона» – не спецэффект и не специальный грим. Как у него так получается?

Он болеет.

22 августа в России состоялась премьера фэнтези-боевика «Ворон» по комиксу Джеймса О’Барра. Это переосмысление одноименной картины 1994 года, и главную роль в новой версии исполнил швед Билл Скарсгард. Герой Скарсгарда – Эрик – теряет любимую девушку и умирает сам, но вскоре перерождается из мира мертвых и становится мрачным монстром, вернувшимся, чтобы отомстить за любовь.

На главную роль рассматривали чуть ли не всех голливудских звезд, от Брэдли Купера и Ченнинга Татума до Джейсона Момоа и брата Билла Скарсгарда, Александра. Но выбрали именно Билла, хорошо известного зрителям по роли клоуна Пеннивайза из «Оно» – самого кассового хоррора всех времен (больше $700 млн в прокате).

Говорят, получить эти и многие другие роли Биллу помог не только актерский талант, но и врожденная особенность – легкая степень косоглазия. Стоит Скарсгарду расслабиться, как его правый зрачок начинает косить. На крупных планах смотрится крайне жутковато и даже немного потусторонне.

«У меня есть легкое косоглазие, и если я расслабляю мышцы в глазу – мой левый глаз словно стекленеет. Мы подумали, что было бы здорово это использовать в фильме [«Оно» – прим. Спортса‘’], так что на протяжении всей ленты глаза Пеннивайза указывают в два разных направления», – говорит Скарсгард.

«Ленивый глаз» Билла помогает сделать его персонажей по-настоящему запоминающимися. Но как это отражается на здоровье и можно ли по собственному желанию и без вреда для здоровья двигать глазом куда захочется? Разобрались в статье.

«Ленивый глаз» – это амблиопия, одна из разновидностей косоглазия

«Ленивый глаз» – это разговорное название состояния, которое в медицине известно как амблиопия. У людей с амблиопией по разным причинам один глаз видит немного хуже, поэтому головной мозг постепенно начинает игнорировать изображения, полученные с него и обрабатывает информацию, полученную преимущественно со здорового глаза.

Слегка косящий глаз – не единственный признак амблиопии, обычно есть и другие симптомы:

глаза двигаются несинхронно;

человек наклоняет или поворачивает голову, чтобы лучше рассмотреть предметы;

он часто прищуривает или закрывает один глаз;

на пораженном глазу зрение постепенно ухудшается.

Как правило, амблиопия развивается в детстве. 2–3% детей сталкиваются с болезнью в возрасте до 7 лет.

Основные причины, по которым глаз становится «ленивым»:

Косоглазие . В норме глазные мышцы работают синхронно. У людей с косоглазием синхронная работа мышц нарушается. Из-за этого один глаз может произвольно поворачиваться к носу, вверх, вниз или наружу.

Анизометропия , то есть разница в резкости зрения. Например, если один глаз имеет значительную дальнозоркость или близорукость, преломляющая способность органов зрения меняется, пучки света не попадают на сетчатку и изображение становится нечетким.

Обструкция зрения . Нормально видеть глазу может мешать катаракта (помутнение хрусталика), травма, опухоль или опущение верхнего века.

Очки, лазерная коррекция или операция. Как лечат амблиопию

Врачи рекомендуют обязательно лечить амблиопию, потому что в будущем она может привести к серьезному ухудшению зрения. Для лечения используют очки, специальную повязку на сильный глаз для стимулирования «ленивого», или хирургическое вмешательство.

Окклюзия (заклеивание специальной повязкой) . Один из наиболее распространенных методов лечения амблиопии. Когда человеку заклеивают здоровый глаз, он начинает активнее использовать слабый, и таким образом тренирует мышцы и улучшает зрение. Обычно повязку носят несколько часов в день в течение нескольких недель или месяцев.

Очки или контактные линзы. Если амблиопия вызвана проблемами с рефракцией (например, дальнозоркостью, близорукостью или астигматизмом), правильные очки и линзы помогут улучшить зрение и стимулировать «слабый» глаз.

Операция . В некоторых случаях, например, при тяжелом косоглазии, может потребоваться операция для выравнивания глаз. Однако операция сама по себе не лечит амблиопию, а только исправляет проблему с глазными мышцами. После операции все равно требуется окклюзия или другие методы для восстановления зрения. Также без операции не обойтись, если зрению мешает катаракта или опухоль.

Кроме того, людям с амблиопией рекомендуют регулярно выполнять упражнения для глаз, которые улучшают координацию и работу глазных мышц. Также могут назначить курс инъекций в глазные мышцы, чтобы помочь расслабить их и выровнять глаза. Но эффект от таких уколов обычно длится не больше 3 месяцев.

Если «ленивому глазу» не помочь, он может ослепнуть. Лечение рекомендуют начинать в детстве, сразу после постановки диагноза. В это время еще формируются связи между глазами и мозгом. После 7 лет на терапию реагируют не более половины людей с таким нарушением.

Получается, «ленивый глаз» у взрослых – практически прямой путь к снижению зрения. Почему же Скарсгард не исправляет ситуацию?

Сам Скарсгард говорит , что амблиопия ему не мешает и он не испытывает проблем со зрением. Звучит довольно спорно. Вероятнее всего, он сознательно не корректирует эту «особенность», чтобы образы героев получались более запоминающимися. Остается надеяться, что со здоровьем у него и в будущем не будет проблем.

Основная опасность амблиопии в том, что даже если человек живет без серьезных проблем со зрением, существует определенный риск ослепнуть из-за травм или заболеваний на более сильном глазу. Если с сильным глазом что-то случится, это может существенно повлиять на общую способность человека видеть и даже привести к полной потере зрения.

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Фото: РИА Новости /Александр Мельников, Евгений Биятов