Потусторонний взгляд Билла Скарсгарда из «Ворона» – не спецэффект и не специальный грим. Как у него так получается?
Он болеет.
22 августа в России состоялась премьера фэнтези-боевика «Ворон» по комиксу Джеймса О’Барра. Это переосмысление одноименной картины 1994 года, и главную роль в новой версии исполнил швед Билл Скарсгард. Герой Скарсгарда – Эрик – теряет любимую девушку и умирает сам, но вскоре перерождается из мира мертвых и становится мрачным монстром, вернувшимся, чтобы отомстить за любовь.
На главную роль рассматривали чуть ли не всех голливудских звезд, от Брэдли Купера и Ченнинга Татума до Джейсона Момоа и брата Билла Скарсгарда, Александра. Но выбрали именно Билла, хорошо известного зрителям по роли клоуна Пеннивайза из «Оно» – самого кассового хоррора всех времен (больше $700 млн в прокате).
Говорят, получить эти и многие другие роли Биллу помог не только актерский талант, но и врожденная особенность – легкая степень косоглазия. Стоит Скарсгарду расслабиться, как его правый зрачок начинает косить. На крупных планах смотрится крайне жутковато и даже немного потусторонне.
«У меня есть легкое косоглазие, и если я расслабляю мышцы в глазу – мой левый глаз словно стекленеет. Мы подумали, что было бы здорово это использовать в фильме [«Оно» – прим. Спортса‘’], так что на протяжении всей ленты глаза Пеннивайза указывают в два разных направления», – говорит Скарсгард.
«Ленивый глаз» Билла помогает сделать его персонажей по-настоящему запоминающимися. Но как это отражается на здоровье и можно ли по собственному желанию и без вреда для здоровья двигать глазом куда захочется? Разобрались в статье.
«Ленивый глаз» – это амблиопия, одна из разновидностей косоглазия
«Ленивый глаз» – это разговорное название состояния, которое в медицине известно как амблиопия. У людей с амблиопией по разным причинам один глаз видит немного хуже, поэтому головной мозг постепенно начинает игнорировать изображения, полученные с него и обрабатывает информацию, полученную преимущественно со здорового глаза.
Слегка косящий глаз – не единственный признак амблиопии, обычно есть и другие симптомы:
глаза двигаются несинхронно;
человек наклоняет или поворачивает голову, чтобы лучше рассмотреть предметы;
он часто прищуривает или закрывает один глаз;
на пораженном глазу зрение постепенно ухудшается.
Как правило, амблиопия развивается в детстве. 2–3% детей сталкиваются с болезнью в возрасте до 7 лет.
Основные причины, по которым глаз становится «ленивым»:
Косоглазие. В норме глазные мышцы работают синхронно. У людей с косоглазием синхронная работа мышц нарушается. Из-за этого один глаз может произвольно поворачиваться к носу, вверх, вниз или наружу.
Анизометропия, то есть разница в резкости зрения. Например, если один глаз имеет значительную дальнозоркость или близорукость, преломляющая способность органов зрения меняется, пучки света не попадают на сетчатку и изображение становится нечетким.
Обструкция зрения. Нормально видеть глазу может мешать катаракта (помутнение хрусталика), травма, опухоль или опущение верхнего века.
Очки, лазерная коррекция или операция. Как лечат амблиопию
Врачи рекомендуют обязательно лечить амблиопию, потому что в будущем она может привести к серьезному ухудшению зрения. Для лечения используют очки, специальную повязку на сильный глаз для стимулирования «ленивого», или хирургическое вмешательство.
Окклюзия (заклеивание специальной повязкой). Один из наиболее распространенных методов лечения амблиопии. Когда человеку заклеивают здоровый глаз, он начинает активнее использовать слабый, и таким образом тренирует мышцы и улучшает зрение. Обычно повязку носят несколько часов в день в течение нескольких недель или месяцев.
Очки или контактные линзы. Если амблиопия вызвана проблемами с рефракцией (например, дальнозоркостью, близорукостью или астигматизмом), правильные очки и линзы помогут улучшить зрение и стимулировать «слабый» глаз.
Операция. В некоторых случаях, например, при тяжелом косоглазии, может потребоваться операция для выравнивания глаз. Однако операция сама по себе не лечит амблиопию, а только исправляет проблему с глазными мышцами. После операции все равно требуется окклюзия или другие методы для восстановления зрения. Также без операции не обойтись, если зрению мешает катаракта или опухоль.
Кроме того, людям с амблиопией рекомендуют регулярно выполнять упражнения для глаз, которые улучшают координацию и работу глазных мышц. Также могут назначить курс инъекций в глазные мышцы, чтобы помочь расслабить их и выровнять глаза. Но эффект от таких уколов обычно длится не больше 3 месяцев.
Если «ленивому глазу» не помочь, он может ослепнуть. Лечение рекомендуют начинать в детстве, сразу после постановки диагноза. В это время еще формируются связи между глазами и мозгом. После 7 лет на терапию реагируют не более половины людей с таким нарушением.
Получается, «ленивый глаз» у взрослых – практически прямой путь к снижению зрения. Почему же Скарсгард не исправляет ситуацию?
Сам Скарсгард говорит, что амблиопия ему не мешает и он не испытывает проблем со зрением. Звучит довольно спорно. Вероятнее всего, он сознательно не корректирует эту «особенность», чтобы образы героев получались более запоминающимися. Остается надеяться, что со здоровьем у него и в будущем не будет проблем.
Основная опасность амблиопии в том, что даже если человек живет без серьезных проблем со зрением, существует определенный риск ослепнуть из-за травм или заболеваний на более сильном глазу. Если с сильным глазом что-то случится, это может существенно повлиять на общую способность человека видеть и даже привести к полной потере зрения.
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Фото: РИА Новости/Александр Мельников, Евгений Биятов