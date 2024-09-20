Белки, ежи и другие лесные обитатели переносят более 30 инфекций. Как себя обезопасить, если хочется погладить пушистых

Милые, но крайне опасные.

Осенью белки, ежи, суслики, зайцы и даже лисицы часто выходят к людям. Пушистики кажутся такими дружелюбными, что так и хочется покормить, погладить или взять их на руки. Однако близкое общение с дикими животными может быть опасным. Разбираемся, чем можно заразиться и как этого не допустить.

Лишай, сальмонеллез, туляремия, эхинококкоз, бешенство: какие заболевания переносят животные

В иголках, слюне, крови, фекалиях и моче белок, ежей, сусликов, зайцев и лис много вирусов, бактерий и грибков. Даже просто погладив, можно заразиться стригущим лишаем, сальмонеллезом, геморрагической лихорадкой и еще десятком других инфекций. Кроме того, частые спутники лесных обитателей – клещи, которые переносят клещевой энцефалит и боррелиоз. А еще дикие животные могут быть переносчиками бешенства, лекарств от которого на сегодняшний день нет.

Всего белки, ежи, суслики, зайцы и лисы переносят более 30 различных заболеваний. Разберем наиболее распространенные.

Стригущий лишай

Стригущий лишай, или микроспория – распространенная грибковая инфекция, которую вызывают грибы Microsporum canis и Trichophyton tonsuran. Чаще им болеют бездомные собаки и кошки, но паразиты могут поражать и других теплокровных животных – белок, сусликов, лисиц.

Очаги лишая у животных обычно располагаются на голове, шее, лапах или хвосте

Заразиться стригущим лишаем можно, если потрогать больное животное, либо предметы, с которыми оно контактировало (мебель, одежду). В окружающей среде споры грибов могут сохраняться до 18 месяцев.

Лишай обычно поражает кожу или волосы, в редких случаях ногти. Характерный симптом болезни – пятна разного цвета и размера на коже, которые шелушатся и зудят, на голове из-за таких пятен появляются неэстетичные проплешины.

Для лечения стригущего лишая назначают противогрибковые препараты, а также рекомендуют на время отказаться от купания, потому что с водой грибы быстро распространяются по телу и приводят к появлению новых очагов.

Возможно, лечение понадобится всем членам семьи, потому что заболевание очень заразно.

Лямблиоз

Лямблиоз – паразитарная инфекция, которую вызывают одноклеточные микробы – лямблии. Обычно люди заражаются через воду, например, когда пьют из непроверенных природных источников или при купании случайно заглатывают инфицированную воду из озера или другого стоячего водоема. Но также лямблиоз можно подхватить от животных, например, если погладить лесных обитателей, а после не помыть руки и прикоснуться к лицу или губам. Причем по животным нельзя понять, заражены они или нет.

Животные с лямблиозом редко отличаются от здоровых. Если они инфицированы давно, могут выглядеть изможденными

Чаще всего у взрослых лямблиоз не имеет специфических симптомов, может немного болеть живот, снижается аппетит, появляется отрыжка. У детей симптомы более выраженные: повышается температура, появляется рвота, диарея.

Хорошая новость в том, что обычно лямблиоз проходит самостоятельно через несколько недель после заражения. Плохая – не у всех. Если иммунная система не смогла побороть инфекцию, то у человека может периодически возникать несварение желудка, на коже появляются зудящие красные высыпания, может даже нарушиться зрение или воспаляются суставы.

Сальмонеллез

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Salmonella. Считается, что сальмонеллезом можно заразиться, если съесть сырое куриное яйцо, но это далеко не единственный способ заражения. Инфекция распространена среди домашних и диких животных, например, ей могут быть заражены белки, суслики, лисы. Если человек погладит больное животное, рискует заразиться. Ставки повышаются, если на коже есть ранки или царапины.

Наиболее высокие показатели заболеваемости сальмонеллезом зафиксированы в Греции, Словакии, Мальте и Венгрии. За за 11 месяцев 2023 года в России нашли 36 крупных очагов заболевания.

Вероятность заболеть выше у детей до пяти лет, людей с ослабленной иммунной системой и тех, кто регулярно принимает препараты от изжоги. Дело в том, что такие препараты нейтрализуют соляную кислоту, которая в норме убивает патогенные микроорганизмы, случайно попавшие в пищеварительную систему. В результате такого «отключения» защитной системы сальмонеллы могут легко проникнуть в кишечник и привести к инфекции.

Сальмонеллез протекает по типу острой кишечной инфекции, то есть с лихорадкой, диареей, рвотой. Симптомы появляются через 6–72 часа после инфицирования и могут продолжаться до недели, пока иммунная система не победит бактерию. «Бонус» в виде жидкого стула может сохраняться еще 3–4 месяца после перенесенной болезни.

Сальмонеллез – неприятная, но обычно неопасная инфекция, взрослые люди выздоравливают в течение 7–10 дней даже без специального лечения. Для детей сальмонеллез очень опасен, потому что из-за усиленной потери жидкости с рвотой и каловыми массами у них может развиться опасное для жизни обезвоживание.

Туляремия

Туляремия – бактериальная инфекция , возбудитель которой – бактерия Francisella tularensis. Переносить туляремию могут белки, зайцы, лисы, суслики. Заразиться можно, если погладить инфицированное животное или выпить загрязненную его выделениями воду, вдохнуть пыль, в которой остались бактерии. Кроме того, инфекция передается через укусы клещей.

Начало болезни всегда внезапное, обычно через 2–4 дня после инфицирования человек чувствует недомогание: болит голова, возникает сильная слабость, озноб, тошнота. Дальнейшие симптомы зависят от того, как произошло заражение. Если через укус клеща или травмы на коже, то на месте укуса или ранки появится язва с гнойным содержимым. Если бактерии попали в пищеварительный тракт с грязными руками или инфицированной водой, то у человека воспаляются лимфоузлы на шее, болит горло, во рту появляются болезненные язвы.

Туляремия не проходит сама по себе, для лечения назначают курс антибиотиков. Без лечения инфекция опасна для жизни, потому что может привести к пневмонии, менингиту или перитониту.

Лептоспироз

Лептоспироз – заболевание , вызываемое разными типами бактерии Leptospira. Разносчиками инфекции могут быть лисы, крысы, мыши, ежи, волки, песцы и норки. Человек может заболеть, если будет контактировать с водой, почвой или продуктами, которые загрязнены мочой инфицированного животного.

Звери с лептоспирозом могут ничем не отличаться от здоровых. Если они заражены долго, у них могут пожелтеть белки глаз и кожа на животе

Болезнь может проявляться по-разному, обычно первые симптомы возникают в течение двух недель после инфицирования: высокая температура, озноб, ломота в теле, рвота, диарея, кожная сыпь. Иногда симптомов может вообще не быть. Болезнь длится от нескольких дней до трех недель, без лечения выздоровление может занять несколько месяцев и чревато серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Для лечения используют антибиотики и симптоматические препараты от головной боли, жаропонижающие средства.

Эхинококкоз

Эхинококкоз – паразитарная инфекция, которую вызывают ленточные черви рода Echinococcus. Переносчики заболевания – козы, свиньи, крупный рогатый скот, лисицы, грызуны, кошки и собаки, в организме которых паразитируют черви.

Обычно эхинококкоз у животных протекает без особых признаков. При сильном заражении животное может быть крайне истощено

Инфекция передается, когда человек ест продукты или пьет воду, которые заражены испражнениями инфицированных животных. Еще люди могут заразиться, если не моют руки после контакта с животными. Заболеть может кто угодно, но чаще болеют дети, пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой.

Эхинококкоз – крайне опасная инфекция, потому что червь может десятилетиями паразитировать в организме человека, постепенно распространяя свои цисты по внутренним органам. Если инфицирована печень, человек будет жаловаться на боль в правом подреберье, тошноту, слабость, если сердце – нарушение сердечного ритма, боль за грудиной, слабость, если головной мозг – могут начаться эпилептические приступы, паралич конечностей.

Заболевание лечат только хирургически, причем может потребоваться не одна операция. Часто людей оперируют раз в несколько лет, потому что избавиться от всех паразитов не удается. Кроме того, инфицированные вынуждены пожизненно принимать противопаразитарные препараты, которые сдерживают рост паразита.

Каждый год в России диагностируют свыше 500 случаев эхинококкоза.

Чума

Чума – опасная инфекция, вызываемая бактерией Yersinia pestis. Основной переносчик инфекции – крысиные блохи, которые паразитируют на крысах. Реже болеют сурки, суслики, песчанки, зайцы, кролики и живущих на них блох.

В XIV веке от чумы погибло более 50 млн человек, последствия этой катастрофы увековечены в живописи, например, на полотне Питера Брейгеля «Триумф смерти»

В 2010–2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев болезни, в том числе 584 случая со смертельным исходом. В России естественные очаги находятся в Сибири, Туве, на Урале, Северном Кавказе и Алтае.

Человек заражается при укусе блохи, через 3–6 дней после инфицирования обычно развивается острая лихорадка: повышается температура, появляется озноб, головная боль и ломота в теле, слабость, тошнота и рвота.

У животного с чумой могут быть опухшие красные глаза, гнойные выделения из носа, красные пятна на животе, в ушах, вокруг глаз

Иммунная система человека практически неспособна противостоять натиску инфекции. Людей с подозрением на чуму изолируют в инфекционном отделении больницы и сразу же начинают вводить им антибиотики, не дожидаясь лабораторного подтверждения диагноза.

Столбняк

Столбняк – это бактериальная инфекция, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Основной источник инфекции – загрязненная почва, в ней могут остаться фекалии животных, в которых содержатся опасные бактерии. Болезнь развивается, если бактерии попадают в рану, порез или ссадину на коже. Иногда так бывает при контакте с животным, на шерсти которого остались частицы почвы.

Инкубационный период столбняка длится от 3 дней до 3 недель. Из-за токсина, который выделяют бактерии, у человека начинаются болезненные мышечные спазмы во всем теле, может неестественно выгибаться спина, спазмироваться челюсть, сжиматься кулаки. Без лечения спазмы могут начаться в мышцах шеи, грудной клетки и привести к удушью, закупорке легочной артерии и другим смертельно опасным осложнениям.

Лекарств от столбняка нет. Лечение направлено на нейтрализацию столбнячного токсина, но последствия болезни даже при своевременном лечении могут остаться с человеком навсегда в виде судорог или напряжения в пораженных мышцах.

Для борьбы со столбняком используют вакцины. Первые прививки дети получают до года, взрослые должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

Бешенство

Бешенство – опасная инфекция, которую вызывает вирус Neuroryctes rabid, обитающий в слюне инфицированных животных. Болезнь распространяют еноты, лисы, ежи, грызуны. Заразиться можно после укуса животного, кроме того, вирус бешенства может попасть в ранку или ссадину на коже, даже если просто погладить животное.

Узнать, заражено ли животное, не всегда возможно, но часто инфицированные звери выглядят пугающе: скалятся, рычат, заторможены, на шерсти видны проплешины, на коже – язвы, нижняя челюсть отвисает, движения судорожные.

Дикие животные с бешенством часто утрачивают осторожность и без страха подходят к людям, таких животных лучше не трогать

Первые симптомы болезни – необычно сильная боль, жжение и отек в месте укуса или ранки, к которому прикоснулось животное. Если на этом этапе человеку не оказать первую помощь (промыть рану с мылом, ввести антирабический иммуноглобулин вокруг нее и еще поставить 6 уколов вакцины против бешенства в плечо в течение 90 дней), вирус на время затихнет, но начнет разрушать нервную систему.

Без лечения спустя 2–3 месяца у человека может парализовать мышцы, появляется гиперактивность, возбужденность, водобоязнь, а потом смерть от остановки сердца и дыхания. От симптомов до смерти проходит в среднем 2 недели.

Ежегодно во всем мире от бешенства умирает 59 тысяч человек. В России в 2021 году было зарегистрировано 6 случаев бешенства, в 2022-м – 2 случая.

Как понять, что животное болеет и его лучше не трогать

Не все инфекции проявляют себя симптомами, например, лису, зараженную бешенством, вероятнее всего, можно узнать по нетипичному поведению и внешнему виду, а вот зайца с эхинококкозом внешне не отличить от здорового. Чтобы себя обезопасить, лучше не прикасаться к диким животным совсем. Если очень хочется угостить белку или суслика орехами, лучше положить лакомство на землю и отойти.

Что делать, если животное укусило или поцарапало: правила, которые могут спасти жизнь

Обычно лесные звери кусают или царапают, если чувствуют опасность от человека. Отсюда первое правило – если встретили дикое животное, лучше наблюдать за ним издалека.

Если животное укусило, нужно действовать быстро. Надо отметить, что не все укусы и царапины опасны, но лучше перестраховаться.

Что делать после укуса дикого животного:

– Дать крови вытечь, это немного снизит риск заражения. Если рана не кровоточит, нужно немного сжать ее. Если кровотечение сильное, нужно плотно прижать сухую чистую повязку к ране.

– Промыть кожу вокруг раны проточной водой с мылом, желательно сделать это в первые 15 минут после укуса. Также из раны нужно удалить любые предметы, если они есть – шерсть, грязь.

– Обработать рану перекисью водорода или антисептиком, а после 5% раствором йода.

Затем следует немедленно отправиться в больницу или травмпункт. Врачу необходимо рассказать, кто именно укусил, как и при каких обстоятельствах это произошло.

Вероятнее всего, врач сразу назначит экстренную вакцинацию от бешенства и дополнительно обработает рану. Так делают, чтобы перестраховаться, ведь для заражения достаточно даже контакта со слюной или когтем.

Также врач после осмотра может назначить вакцину против столбняка, если человек не был ранее вакцинирован от этой болезни, либо делал прививку более 10 лет назад.

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В целом, лучшее средство профилактики опасных инфекций – это осторожность. Не брать на руки и не гладить лесных зверей, не подкармливать их с рук и тем более не забирать из леса, парка или дачи домой. Как для пушистиков, так и для человека безопаснее будет наблюдать друг за другом со стороны.

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Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press, Custom Medical Stock Photo/Globallook Press/Global Look Press ; East News /Yui Mok / PA via AP; wikimedia.org ; unsplash.com /Joshua Wilking; zoovet.ru ;sobakovod.clubh