Холанд восстанавливается после игр инфракрасной лампой. Чтооо?

Разобрались по науке.

Эрлинг Холанд продемонстрировал, как восстанавливается после игры в АПЛ. На фото он лежит в инфракрасной капсуле, похожей на солярий.

Терапию красным светом уже несколько лет активно продвигают для восстановления профессиональных спортсменов. Считается, что она облегчает мышечную боль и спазмы, способствует быстрому заживлению ран на коже и травм суставов, а также просто дает заряд бодрости и в целом улучшает самочувствие. Звучит многообещающе. Но эффективна ли она на самом деле?

Сеанс терапии красным светом длится не больше 15 минут, при этом делать ничего не надо, можно даже поспать

Капсула для фототерапии, в которой восстанавливается Холанд, – относительно новая разработка, хотя исследования красного света проводят уже почти полвека. Обычно такие капсулы стоят в крупных медицинских центрах и спа-салонах.

Так выглядит капсула для фототерапии красным светом

«Лечебные» сеансы красным светом можно проводить даже дома – аппараты продаются на любом маркетплейсе. Есть небольшие устройства, которые накладывают прямо на место травмы. Обычно это пояс или ручной массажер, оснащенный источником излучения.

На маркетплейсах можно купить массажеры с лампами красного света, маски для лица и рамки для фототерапии

Правда считается, что полноценные капсулы работают эффективнее, потому что за один раз излучение покрывает всю поверхность тела.

Обычно программа терапии красным светом по восстановлению после спортивных травм начинается с 1–2 сеансов в неделю. Курс рассчитан минимум на 6–8 недель. Одни отмечают улучшение уже после первого сеанса, другие – после полного курса лечения, третьи не замечают разницы вовсе.

Средняя стоимость одного сеанса полной световой терапии в капсуле в США – около $200, то есть примерно 18 000 рублей. В России пока предлагают только локальные сеансы для лица или других частей тела, цена – от 2 500 до 4 000 рублей за сеанс.

Говорят, красный свет низкой интенсивности воздействует напрямую на поврежденные мышцы и ткани и активирует их восстановление. Но это не точно

В основе терапии лежит фотобиомодуляция – технология, которая воздействует на ткани с помощью света и таким образом стимулирует их регенерацию. Для фотобиомодуляции используют свет низкой интенсивности, чаще всего в красном или ближнем инфракрасном спектре, то есть видимый красный свет с длиной волны от 600 до 1000 нм.

Он может проникать на глубину до нескольких сантиметров и воздействовать не просто на кожу и подкожную клетчатку, а на более глубокие ткани, суставы, мышцы.

Ученые не совсем уверены, как работает терапия красным светом. Широко распространенная теория заключается в том, что свет, проникая в ткани, воздействует на митохондрии клеток, увеличивая их активность.

Митохондрии – это клеточные структуры, маленькие «энергетические станции», которые производят энергию, необходимую клеткам для работы. Эта энергия называется АТФ (аденозинтрифосфат). Возраст, болезни, факторы образа жизни заставляют митохондрии производить меньше АТФ. Терапия красным светом вызывает реакцию, которая помогает обратить этот процесс вспять.

Когда свет проникает вглубь клеток и достигает митохондрий, производство АТФ увеличивается. В теории из-за этого улучшаются обменные процессы и ускоряются процессы заживления.

Первые эксперименты по лечению светом проводили еще полвека назад, а применять терапию красным светом для восстановления первыми стали NASA

Венгерский врач и ученый Эндре Местер начал экспериментировать с низкоинтенсивным лазерным излучением около 50 лет назад. Он изучал, как такое излучение влияет на рак у мышей, но результаты были неоднозначными. Его исследования не помогли в лечении злокачественных опухолей, но привели к неожиданным результатам. В ходе экспериментов Местер заметил, что у животных, подвергшихся воздействию лазера, раны заживали быстрее, а на месте, куда был направлен поток света, шерсть росла активнее.

Наблюдения Местера стали основой для дальнейших исследований способов лечения ран, ожогов, воспалений, боли в мышцах и суставах, облысения – некоторые современные эксперименты показали положительные результаты.

Ослабляет боль в суставах и мышцах

Воздействие красного или ближнего инфракрасного света снижает активность воспалительных маркеров, а также может немного усилить кровообращение и уменьшить воспаление.

Несколько исследований показали , что терапия красным светом уменьшает боль и скованность у людей с остеоартритом коленного сустава, ускоряет восстановление после мышечного напряжения.

Ускоряет восстановление после травм

Исследования, проведенные специалистами NASA показали , что военные летчики, страдающие травмами опорно-двигательного аппарата, после курса терапии красным светом восстанавливались в среднем на 40% быстрее.

Другое небольшое исследование , на этот раз с участием футболистов с растяжением лодыжек показало, что отек после сеансов терапии красным светом уменьшался быстрее по сравнению с контрольной группой, которая не получала такого лечения.

Стимулирует выработку коллагена

Исследования показывают , что излучение, которое обеспечивает красный свет, стимулирует клетки, участвующие в производстве коллагена. Благодаря этому терапия помогает сгладить морщины, неровности, рубцы и последствия фотостарения, уменьшить выработку кожного сала и угревую сыпь, а также положительно влияет на подвижность суставов, которым для нормальной работы необходим коллаген.

Многие из этих эффектов выглядят многообещающе, но доверять им пока нельзя – исследования проводились на клетках, животных или на небольшом количестве людей, поэтому вызывают сомнения. Большинство врачей и ученых говорят, что для подтверждения эффективности необходимы более качественные исследования с большим количеством испытуемых.

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Помогает ли красный свет восстановиться после травм и интенсивных физических нагрузок, пока до конца неизвестно. Но зато известно, что этот метод лечения практически не вызывает побочных эффектов, не повреждает ткани и не увеличивает риск рака кожи. А значит, если и не пойдет на пользу, то хотя бы не навредит. Да и эффект плацебо тоже никто не отменял.

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Фото: Gettyimages /Michael Regan, Al Bello; Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press