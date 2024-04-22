«Оземпик» и другие похожие препараты правда помогают похудеть? А что на счет здоровья?

Правда, но «побочки» мало кому нравятся.

С обложек глянцевых журналов нам улыбаются люди с идеальной фигурой, лишенной изъянов. Но их внешний вид – далеко не всегда результат долгой и усердной работы над собой. Например, на премии «Грэмми-2024» звезды, которые еще не так давно обладали пышными формами, вроде Опры Уинфри, Кристины Агилеры или Келли Осборн, блистали в нарядах, подчеркивающих отсутствие лишних килограммов.

Такой стремительный «похудательный» эффект приписывают препарату «Оземпик». За последние пару лет о нем узнали даже те, кто никогда не интересовался похудением. Но правда ли сбрасывать вес на «Оземпике» так эффективно? И насколько такое похудение безопасно для здоровья?

Скандал вокруг «Оземпика» – почему все вдруг о нем заговорили

«Оземпик» (Ozempic) – препарат, предназначающийся для лечения сахарного диабета 2-го типа. Но оказалось, что у него есть интересный «побочный эффект»: параллельно с нормализацией уровня глюкозы в крови он избавляет от лишнего веса.

Известность ему обеспечила красная ковровая дорожка: слухи о том, что знаменитости худеют к важным мероприятиям с помощью нового лекарства, появлялись в новостях регулярно. Илон Маск и Ким Кардашьян открыто говорили, что сбросили вес именно благодаря «чудо-препарату». Ким начала пользоваться «Оземпиком» еще в 2022 году и за пару недель до Met Gala похудела на нем на 7 кг, что позволило ей влезть в культовое «голое» платье Мэрилин Монро.

В 2023 году американский телеведущий Джимми Киммел на церемонии вручения премии «Оскар» пошутил: «Все выглядят великолепно. Когда я оглядываю эту комнату, не могу не задаться вопросом: Может мне тоже попробовать Оземпик?».

В 2023 году фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая «Оземпик», стала самой дорогой компанией в Европе исключительно за счет продаж этого лекарства. Рыночная цена компании достигла $421 млрд, а прибыль в IV квартале выросла на 62%, до $3,2 млрд.

Однако такая известность принесла ряд проблем: «Оземпик» стал пропадать из аптек. Его раскупали не пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, а те, кто следуя примеру звезд, тоже захотел сбросить несколько лишних килограммов без особых усилий. Нехватка препарата стала настолько ощутимой, что ее даже назвали настоящим кризисом. Из-за этого в Бельгии запретили продавать «Оземпик» людям без сахарного диабета, чтобы тем, кому он реально нужен, хватило лекарства.

В России его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и разрешили продавать строго по показаниям и рецепту. То есть пойти в аптеку и купить его самостоятельно без консультации с врачом в нашей стране нельзя. Но, кажется, что это только подогрело интерес, поэтому лекарство начали возить из других стран, где его оборот не регулируется так строго, а то и вовсе подменять опасными для здоровья подделками.

«Оземпик» – препарат из группы аналогов ГПП-1. Как они работают?

«Оземпик» – рецептурный препарат с действующим веществом семаглутид. Он выпускается в виде шприц-ручек, которые предназначены для подкожного введения лекарства. Для достижения лечебного эффекта нужно делать всего один укол в неделю.

Семаглутид относится к классу лекарств, называемых аналогами глюкагоноподобного пептида-1, или ГПП-1.

В норме ГПП-1 естественным образом вырабатывается в организме. Так, после приема пищи в крови увеличивается содержание глюкозы. Это стимулирует выработку инкретинов – гормонов, к которым в том числе относится и ГПП-1. Он сообщает организму, что еда поступила в достаточном количестве и можно прекращать есть. Проще говоря, отвечает за чувство насыщения.

Помимо насыщения, ГПП-1 также замедляет продвижение пищи по кишечнику, стимулирует выработку инсулина – гормона поджелудочной железы, который помогает глюкозе из пищи проникать в клетки и превращаться в энергию. В результате уровень глюкозы в крови снижается, замедляется секреция собственной глюкозы печенью, нормализуется углеводный обмен (именно благодаря положительному влиянию на углеводный обмен, ученые и заинтересовались ГПП-1 и стали испытывать его в качестве средства для лечения сахарного диабета – прим. Sports.ru). При ожирении выработка ГПП-1 нарушается, из-за этого сигналы о насыщении не доходят до головного мозга.

«Оземпик» – искусственный ГПП-1, он имитирует действие натурального гормона и сигнализирует о насыщении, даже если человек практически ничего не съел. В результате человек наедается значительно меньшими порциями, калорийность рациона резко снижается и за счет этого уходят лишние килограммы.

Почему семаглутид эффективен при лечении сахарного диабета, ожирения, болезней сердца

Сахарный диабет 2-го типа часто называют «болезнью образа жизни», так как обычно он возникает на фоне переедания и дефицита физической активности. Если человек регулярно переедает, организм не справляется с усвоением глюкозы из пищи. Кровь буквально перенасыщается глюкозой, а клетки перестают реагировать на инсулин. Так возникает инсулинорезистентность, организм не может самостоятельно снизить уровень глюкозы до оптимальных значений. Таким людям сложно худеть, а болезнь при этом прогрессирует. Снижение веса в их случае приносит лечебный эффект, но добиться его одним лишь изменением образа жизни сложно.

Семаглутид нормализует уровень сахара в крови и, по данным клинических исследований, позволяет избавиться в среднем от 6 лишних килограммов за период от 30 до 56 недель. У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые применяют семаглутид в виде инъекций, снижается риск артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний и их опасных осложнений.

«Побочный» похудательный эффект препаратов с семаглутидом оказался настолько впечатляющим, что Novo Nordisk начала клинические испытания его эффективности при лечении ожирения без сопутствующих проблем со здоровьем, то есть у людей с нормальным уровнем сахара в крови. Исследования подтвердили , что длительный (более 60 недель) прием препарата приводит к потере в среднем 15% веса и снижает риск вероятных осложнений даже у людей без сахарного диабета. Однако так происходит только при комплексном лечении: испытуемые в исследовании не только принимали лекарство, но и придерживались сбалансированного рациона и регулярно тренировались.

Препараты из группы ГПП-1 включены в клинические рекомендации по лечению сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Например, в России препараты на основе другого аналога ГПП-1 – лираглутида – могут назначить тем, чей индекс массы тела больше 30, или людям с ИМТ от 27 до 30, если у них есть сопутствующие заболевания, связанные с лишним весом (сахарный диабет 2-го типа или артериальная гипертензия).

После «Оземпика» Novo Nordisk разработала другой препарат с семаглутидом – «Вегови». В нем выше концентрация действующего вещества, а в показаниях только лечение ожирения (в России этот препарат так и не был зарегистрирован).

В ноябре 2022 года Novo Nordisk заявила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. Позже российская компания «Герофарм» зарегистрировала отечественный аналог «Оземпика» на основе семаглутида – «Семавик», также предназначенный для людей с сахарным диабетом 2-го типа.

Почему с похудением на «Оземпике» все не так просто

Каждый препарат, используемый в медицине, регистрируется для определенного заболевания и имеет свои строгие показания и противопоказания. В официальной инструкции к «Оземпику» указано , что он применяется у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и работает на фоне диеты и физических упражнений. То есть просто делать инъекции и худеть производители препарата не предлагают даже людям с прямыми показаниями к лечению. Они рекомендуют использовать лекарство как поддержку на начальных этапах, которая поможет обуздать аппетит и перестроиться на новый режим жизни, с правильным питанием и достаточной физической активностью.

Но желание похудеть быстро и без особых усилий привело к применению препарата off-label (то есть по показаниям, не утвержденным в инструкции) для косметической коррекции веса.

Прием «похудательного» лекарства не безобиден, он сопровождается неприятными побочными эффектами. Дело в том, что лишние килограммы активнее уходят при повышении дозы, но на этом фоне увеличивается риск появления «побочек» и их тяжесть. Среди наиболее частых эффектов – утомляемость, тошнота, изжога, метеоризм, камни в желчном пузыре, металлический привкус во рту, тахикардия, рвота и затяжная диарея.

Вот что пишут о побочных эффектах те, кто пробовал препарат для похудения:

«Из за ужасного круглосуточного головокружения была на больничном месяц, т. к. не могла передвигаться самостоятельно даже по квартире».

«Через 20 минут после укола почувствовала сильную тошноту, головокружение и непонятную легкость в ногах, еще через два часа я лежала в обнимку с фаянсовым другом, отправляя в топку все, что было в моем желудке. К слову, отвращение к еде появилось в этот же день, еще до того, как меня вырвало».

«После второго укола начался ужас. Пошла жуткая побочка. Тошнота, спазмы, рвота, диарея. Вечером рвало, ночью понос. Есть не могу от слова совсем».

«Оземпик» увеличивает риск развития острого панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза, при котором желудок не может сокращаться как следует и проталкивать пищу дальше по желудочно-кишечному тракту. Также существует риск возникновения анафилактической реакции на препарат и местных аллергических реакций в виде покраснения на месте укола.

Кроме того, препараты на основе семаглутида имеют ряд противопоказаний :

гиперчувствительность к семаглутиду или любому из вспомогательных веществ препарата;

медуллярный рак щитовидной железы (в том числе у родственников);

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет;

тяжелая печеночная или почечная недостаточность;

хроническая сердечная недостаточность;

множественная эндокринная неоплазия (МЭН) 2-го типа.

Перед приемом любого препарата обязательно необходимо проконсультироваться с врачом. Найти достоверную информацию о препарате и его побочных эффектах можно на проверенных сайтах. Например, в Государственном реестре лекарственных средств или на сайте Drugs.com .

Чтобы сохранить эффект, препарат придется принимать неопределенно долго. Цена уколов достаточно высокая. Стоимость четырехнедельного курса в Америке в 2024 году составляет $969, или примерно 88 000 рублей, месячный курс лечения отечественным «Семавиком» – в среднем 5 000 рублей.

Считается, что для достижения начального терапевтического эффекта необходимо вводить препарат на протяжении 4-5 недель, но сроки варьируют в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Чтобы прийти к заметному эффекту, использовать препарат нужно в течение нескольких лет, причем после прекращения инъекций всегда остается риск, что вес снова вернется.

Так, в одном исследовании было показано, что пациенты, которые прекратили введение препарата спустя 20 недель, снова набрали вес в течение следующих 48 недель. Стоит сказать, что положительное влияние на сердечно-сосудистую систему также прекращается после окончания лечения.

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Прежде чем обращаться к «чудо-уколам», чтобы сбросить 3-5 лишних килограммов, врачи рекомендуют попробовать привычные и безопасные методы похудения вроде сбалансированного и разнообразного питания и регулярных физических нагрузок.

Если самостоятельно сбросить вес не получается, следует обратиться за консультацией к врачу-диетологу, который поможет подобрать оптимальные и научно обоснованные методы похудения. Это обойдется дешевле и будет безопаснее для здоровья. А препараты из группы ГПП-1 стоит оставить тем, кто в них действительно нуждается.

Узнать о безопасных способах похудения:

Фото: Gettyimages.ru /Monica Schipper, Alberto E. Rodriguez, Neilson Barnard, Dimitrios Kambouris, Jason Merritt; Ricardo Rubio, Florian Gaertner/Global Look Press