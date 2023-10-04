Родители не приедут, вари кашу сам. Или пост про жизнь в спортивном ориентировании

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Привет! Меня зовут Аня и в детстве меня привели в секцию спортивного ориентирования, дали в руки компас и карту, а потом — отправили в лес. Это если вкратце. Давайте подробнее?

Спортивное ориентирование — это вид спорта, в котором спортсмену нужно пройти дистанцию по пересеченной местности с помощью карты и компаса найти контрольные пункты и сделать это быстрее других.

Бытует мнение, что это не имеет отношения к туризму. Как спорт — да, но как образ жизни в моей картине мира — нет. И вот, почему. Для того, чтобы потренироваться, наша команда выезжала на сборы. Это всегда лес и природа, палатки и костер. Тренировки должны проходить в местности, для которой отрисована актуальная карта. Разместиться в лесу команде из 20-30 человек можно только в палатках: каждое утро заказывать транспорт на такое количество детей, чтобы добраться до леса, снимать квартиры на такое количество людей в маленьком ПГТ, и все в этом духе — абсолютный не вариант. Поэтому палатка, лес и еда на костре.

Коммуникабельность, ответственность, самостоятельнотсь

В такой атмосфере я провела детство. И мой главный месседж — это просто волшебный вид спорта для социализации. Вне дома ребёнок учится взаимодействовать с людьми разных возрастов, характеров, и уживаться с ними вместе. Заботиться, помогать, регулировать свои эмоции. Это просто восхитительный опыт, который научил меня коммуникациям. Второй момент — чувство ответственности: не проснешься и не приготовишь еду в своё дежурство — никто не поест. И спасибо тебе за это тоже не скажет. Помимо быта, спортивное ориентирование это не только личный, но и командный зачет. Каждое достижение участника команды — балл в общую копилку команды. Это важно: для тренеров, для идентификации себя как члена команды, для существования и спонсирования клуба. К тому же, есть эстафетные забеги, где получение медали зависит не только от тебя. Третий — самостоятельность. Все от стирки вещей до распределения финансов на период соревнований или сборов (от 7 до 20 дней) становится исключительно твоей задачей. В 12 лет, например :) Родители не приедут. Потому что они на другом конце страны. А ты в лесу на соревнованиях.

Спортивное ориентирование — кайф. А это мой первый сумбурный и короткий пост на Спортсе. Я попробовала, а позже — расскажу про то, как разобраться на карте, где полянка, где яма, а где — финиш :)