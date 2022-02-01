Напишите о прошедшем триатлонном сезоне на стартах IRONSTAR и получите призы. Лучшие посты попадут на главную

Мы предлагаем всем участникам соревнований IRONSTAR раскачать свой писательский талант, рассказать о прошедшем сезоне и сформулировать цели на новый сезон 2022.

Что нужно сделать?

Написать подробный пост в разделе «Здоровье» на Sports.ru (инструкция – ниже), где рассказать о том, как прошел ваш прошлый триатлонный сезон на стартах IRONSTAR.

Участники, расскажите, что понравилось? Что запомнилось? Какие были интересные истории и случаи? Какой старт понравился больше всего? Проанализируйте, что удалось сделать и чего вы добились? Какие были ошибки? Как прошла подготовка? Какие советы вы дадите тем, кто хочет попробовать себя в триатлоне? Какие цели вы поставите на новый сезон?

Волонтеры, поделитесь своими впечатлениями от мероприятий. Что вам понравилось? Расскажите о людях, с которыми работали, об участниках, которые запомнились. Что было самое интересное в работе волонтера?

Болельщики, расскажите, как поддерживали своих близких на старте и во время подготовки.

А какие призы?

Мы выберем трех победителей:

– выбор читателей – автор самого заплюсованного поста (плюс на Sports.ru – аналог лайка, который показывает рейтинг поста, их могут ставить только зарегистрированные пользователи);

– выбор IRONSTAR – автор поста, который больше всего понравится организаторам;

– выбор Sports.ru – самый подробный и полезный пост, который выберет редакция раздела «Здоровье» на Sports.ru (редакция особенно ждет длинные и содержательные посты от 4000 знаков).

Победители в номинациях «выбор читателей» и «выбор Sports.ru» получат свитшот IRONSTAR и скидку 15% на любой слот. Победитель номинации «Выбор IRONSTAR» также получит скидку 15% на слот и фирменный трисьют.

Посты всех победителей будут опубликованы на главной странице Sports.ru и в соцсетях проекта, где их увидят 20 миллионов человек.

Здорово, а что конкретно нужно сделать?

Вот инструкция:

Зарегистрироваться на Sports.ru, указав ту почту, по которой с вами можно связаться.



С 1 по 14 февраля написать подробный пост с анализом прошлого спортивного сезона и целями на будущий. Писать можно не только о сезоне 2021, но и о более ранних. Оформите пост фотографиями и загрузите фото-обложку поста.



Разместить пост в разделе «Здоровье» на Sports.ru (выбрать вид спорта для поста «Здоровье»).



Добавить теги: «Личный опыт» и «Ironstar Triathlon Russia».



В посте должны быть упоминания стартов IRONSTAR, упоминание других организаторов снимает участника с конкурса.

Здесь можно посмотреть подробную инструкцию с пошаговыми картинками, как зарегистрироваться на сайте и создать первый пост.