ПСБ вышел на старт «ЗаБег.РФ»

ПСБ выступил генеральным спонсором масштабного международного полумарафона с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», который прошел 4 июня во всех регионах России, а также в столицах Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run.

Всего на старт полумарафона вышли более 160 000 человек.

Организаторы предложили бегунам 4 дистанции на выбор: 1 км, самую массовую «ПСБ 5 км», 10 км или 21,1 км, а также онлайн-формат забега. Стать участником мог любой желающий от 6 лет. Маршруты строились с видами на знаковые достопримечательности городов.

«Основная цель мероприятия – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и беговому движению. Клиенты и сотрудники ПСБ уже не первый год выходят на старт «ЗаБег.РФ». В этом году ПСБ собрал многочисленную корпоративную команду и побил собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 сотрудников ПСБ, которые заранее готовились к соревнованию в рамках нашей собственной программы «ПСБ Спорт».

Банк разделяет ценности «ЗаБег.РФ»: объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни. ПСБ уже 5 лет поддерживает «ЗаБег.РФ» и намерен развивать наше сотрудничество в будущем», – отметил вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

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