Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама

В Москве прошел завершающий этап Всероссийского конкурса на звание «Самой спортивной девушки России», организованный при поддержке Министерства спорта РФ.

За победу боролись 120 конкурсанток, которые несколько дней соревновались в стрельбе, кросс-фите, восточных единоборствах, экстремальных видах спорта, основах хореографии и еще нескольким дисциплинам, а также сдавали нормативы комплекса ГТО.

В финал вышли 23 девушки, а победила Юлия Вертелко из Брянска. Второе место у Екатерине Максименковой из Москвы, бронза досталась представительнице Рыбинска Дарье Давыдовой.

В финал также вышла Ольга Заморова из Москвы. 44-летняя мама троих детей оказалась самой возрастной участницей финала и единственной многодетной мамой среди конкурсанток.

Кроме выхода в решающую стадию, Заморова (на фото – слева) получила золотой знак отличия ГТО, который присуждается за выполнение 9 испытаний (4 обязательных и 5 по выбору) на высшем уровне. Среди испытаний – бег на 2 км, отжимания, плавание, стрельба из электронной винтовки. Также она стала медалисткой кросс-фит забега на 8 км, который состоялся до финала, а на финальном этапе заняла второе место в соревнованиях по стрельбе.

Амбассадором проекта стала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Софья Великая.

«Основные задачи проекта «Самая спортивная девушка России» – пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Такие условия стимулируют участниц добиваться успеха, преодолевая трудности, закаляя тело и дух, становиться лучшей версией себя», – сказала Великая.