Стриминг «Звук» собрал подборку к выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта» в Третьяковке

«Звук» представил, под какие песни 20 веке могли бы заниматься спортом соотечественники, и собрал к юбилею Московского спорта подборку, охватывающую 100 лет развития спорта в стране.

В нее вошла музыка, которая ассоциируется со спортом: «Физкультурная» в исполнении Ивана Шмелева, «Утренняя гимнастика» от Владимира Высоцкого, «Трус не играет в хоккей» авторства Александры Пахмутовой. В плейлисте есть и современные песни.

Также в подборке HiFi-стриминга и Государственной Третьяковской галереи можно найти подкасты на спортивную тематику и плейлисты для занятий различными видами спорта.

Выставка стартовала 14 сентября и продлится до 14 января. В ее состав вошли более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания главных музеев страны.