🥇🥉 Россиянки завоевали золото и бронзу в индивидуальных видах группового многоборья на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу в индивидуальных видах многоборья на чемпионате мира в Баку.
В составе российской сборной выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Баку, Азербайджан
Группы
3 обруча и 2 булавы
1. Россия – 29,450
2. Япония – 29,400
3. Италия – 29,200
4. Беларусь – 29,100
5. Болгария – 28,850
6. Израиль – 26,500
5 мячей
1. Япония – 29,550
2. Болгария – 29,350
3. Россия – 28,150
4. Израиль – 26,950
5. Китай – 26,800
6. Италия – 25,900