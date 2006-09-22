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🥇🥉 Россиянки завоевали золото и бронзу в индивидуальных видах группового многоборья на чемпионате мира

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Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу в индивидуальных видах многоборья на чемпионате мира в Баку. 

В составе российской сборной выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло. 

Художественная гимнастика 

Чемпионат мира

Баку, Азербайджан 

Группы 

3 обруча и 2 булавы

1. Россия – 29,450
2. Япония – 29,400
3. Италия – 29,200
4. Беларусь – 29,100
5. Болгария – 28,850
6. Израиль – 26,500

5 мячей

1. Япония – 29,550
2. Болгария – 29,350
3. Россия – 28,150
4. Израиль – 26,950
5. Китай – 26,800
6. Италия – 25,900

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