🥇🥉 Россиянки завоевали золото и бронзу в индивидуальных видах группового многоборья на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу в индивидуальных видах многоборья на чемпионате мира в Баку.

В составе российской сборной выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Баку, Азербайджан

Группы

3 обруча и 2 булавы

1. Россия – 29,450

2. Япония – 29,400

3. Италия – 29,200

4. Беларусь – 29,100

5. Болгария – 28,850

6. Израиль – 26,500

5 мячей

1. Япония – 29,550

2. Болгария – 29,350

3. Россия – 28,150

4. Израиль – 26,950

5. Китай – 26,800

6. Италия – 25,900