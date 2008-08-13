Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не выступит на Кубке России и, возможно, завершит карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что не примет участия в Кубке России и, вероятно, завершит карьеру.

Кубок России пройдет в Пензе 23-27 августа и станет отборочным стартом для участия в чемпионате мира-2019, который состоится в октябре в немецком Штутгарте.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Минском, где прошли Европейские игры, сейчас отказывается перед «миром».

Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет», – сказала Родионенко.

24-летняя Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка , семикратный призер чемпионатов Европы, девятикратный призер чемпионатов мира.

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