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Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не выступит на Кубке России и, возможно, завершит карьеру

Теги спортивная гимнастика сборная России жен чемпионат мира Валентина Родионенко Кубок России Алия Мустафина Гимнастика

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Алия Мустафина не примет участия в Кубке России и, вероятно, завершит карьеру.

Кубок России пройдет в Пензе 23-27 августа и станет отборочным стартом для участия в чемпионате мира-2019, который состоится в октябре в немецком Штутгарте.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Минском, где прошли Европейские игры, сейчас отказывается перед «миром».

Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет», – сказала Родионенко. 

24-летняя Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призер чемпионатов Европы, девятикратный призер чемпионатов мира.

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