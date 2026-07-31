  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кривцов слушает «Короля и шута» перед матчами. Максименко ответил: «Я вообще не втыкаю их песни, не могу даже вспомнить. Слушаю больше старые российские, Марджанджа, где же...»

Видео
0
Кривцов слушает «Короля и шута» перед матчами. Максименко ответил: «Я вообще не втыкаю их песни, не могу даже вспомнить. Слушаю больше старые российские, Марджанджа, где же...»
Кривцов и Максименко поговорили о любимой музыке.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и голкипер «Спартака» Александр Максименко обсудили музыку, которая помогает настроиться на матч. 

Перед играми что слушаешь обычно? – спросил Максименко. 

– Когда пришел в команду Федя Смолов, он включал в раздевалке «Короля и шута», – ответил Кривцов. 

Я вообще не втыкаю, честно, эти песни. 

– Мне еще больше понравились, я много новых песен узнал. 

Я не могу даже вспомнить песни, видишь?

– Пробираюсь сквозь дыша, чтобы не спугнуть...

Не, припев дай. 

– И ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну. 

А, вот да. 

– А ты какую музыку слушаешь, настраиваешься перед играми?

Я слушаю больше российские. Старые – кайф. 

– Марджанджа, Марджанджа...

Марджанджа, где же... Все, все, не начинай. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35731 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
logoНикита Кривцов
logoСпартак
logoКраснодар
logoАлександр Максименко
музыка
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoФедор Смолов

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Недавно зашла речь о музыке, спросил коллег, знают ли группу Агата Кристи, ответили "что-то слышали, но песен не знают"))).
Зимой ехали на корпоратив, подвозил коллег, в машине включил Nautilus Pompilius, спрашиваю - что за группа знаете? - нет не знают.
Екатеринбург.
У меня, очевидно, возраст, когда можно уже брюзжать, но я пока не брюзжу, недопонимаю и частично удивляюсь выбору молодежи, например.)))))
ОтветПаук, вощем-та!
Недавно зашла речь о музыке, спросил коллег, знают ли группу Агата Кристи, ответили "что-то слышали, но песен не знают"))). Зимой ехали на корпоратив, подвозил коллег, в машине включил Nautilus Pompilius, спрашиваю - что за группа знаете? - нет не знают. Екатеринбург. У меня, очевидно, возраст, когда можно уже брюзжать, но я пока не брюзжу, недопонимаю и частично удивляюсь выбору молодежи, например.)))))
Мой кореш думал, что "Агата Кристи" это "какая-то тёлка"
ОтветПаук, вощем-та!
Недавно зашла речь о музыке, спросил коллег, знают ли группу Агата Кристи, ответили "что-то слышали, но песен не знают"))). Зимой ехали на корпоратив, подвозил коллег, в машине включил Nautilus Pompilius, спрашиваю - что за группа знаете? - нет не знают. Екатеринбург. У меня, очевидно, возраст, когда можно уже брюзжать, но я пока не брюзжу, недопонимаю и частично удивляюсь выбору молодежи, например.)))))
Прошу прощения, а сколько лет вашим коллегам?
Я получается совсем старпер, слушаю ГО 😎
Ответvkv_rus1
Я получается совсем старпер, слушаю ГО 😎
Тогда кто же я со своим Pink Floyd и ДДТ?
ОтветКатя СПб
Тогда кто же я со своим Pink Floyd и ДДТ?
Любительница осени, видимо.
У пинк флойд "Autumn" у ддт "Осень" в почёте
О...точно.
Пойду добавлю Марджанджу в плейлист с
Ланфрен-ланфра лантатика, Ламамба хару ламбу ру, Не алей Апиной, Между нами чиваува Бумбокса, Снегиринигири Иванушек,
Красавице Икуку Боярского и его же Бурглафа...Бурглафа
ОтветЛлб
О...точно. Пойду добавлю Марджанджу в плейлист с Ланфрен-ланфра лантатика, Ламамба хару ламбу ру, Не алей Апиной, Между нами чиваува Бумбокса, Снегиринигири Иванушек, Красавице Икуку Боярского и его же Бурглафа...Бурглафа
"На ковре-вертолете мимо радуги

Мы летим, а вы ползете чудаки вы чудаки
ОтветЛлб
О...точно. Пойду добавлю Марджанджу в плейлист с Ланфрен-ланфра лантатика, Ламамба хару ламбу ру, Не алей Апиной, Между нами чиваува Бумбокса, Снегиринигири Иванушек, Красавице Икуку Боярского и его же Бурглафа...Бурглафа
Бурглафа😁

Я вот в детстве, когда слышал эту песню, всегда слышал "Тур клопа, тур клопа" 😆
И не мог понять, что это за клоп такой, и куда у него тур, куда он едет 🤣🤣
– Марджанджа, Марджанджа...

– Марджанджа, где же... Все, все, не начинай.

Диалог двух наркоманов
Вот не хотел писать.... но.... летом заскочили в один отелей МО, их там сетка таких. Не хочу рекламировать. Я с тремя детьми, старшему 17, младшему 4. Пошли в караоке, ну любят дети петь ))) сидит семья, только заехали, может первый-второй день, двое детей, одному лет 5, второму 12 примерно. Ну заказывают песню и сразу нам говорят, выбор оригинальный. Начинаем и.... там Мертвый Анархист, ну мы тихо говорим, все норм. мы тут два дня КиШа поем )))
Кривцов правильную музыку слушает
ПРОБИРАЮСЬ СКВОЗЬ ДЫША
Может быть он просто пошутил?) А может быть у него хорошие ассоциации. Мне эта песня Шуфутинского напоминает про одну из первых поездок в Сочи. Она там играла тогда из каждого заведения. Мы с братом отрывались в тот год по полной. Эх! Молодость...
ОтветПлацкарт Вагоныч
Может быть он просто пошутил?) А может быть у него хорошие ассоциации. Мне эта песня Шуфутинского напоминает про одну из первых поездок в Сочи. Она там играла тогда из каждого заведения. Мы с братом отрывались в тот год по полной. Эх! Молодость...
Это реально курортная песня)
А если бы "Марджанджу" исполнил "Король и шут", это был бы трагический боевик с убийством и утоплением...
ОтветRenki
А если бы "Марджанджу" исполнил "Король и шут", это был бы трагический боевик с убийством и утоплением...
Ах, Марджанджа...
Ах, Марджанджа...
Не зови меня за собой...
Там, где камень горит в ночи —
Там не будет души живой...

Ты просила меня принести тебе тот самый камень,
Что на ярмарке восточной продавали за гроши.
Я смеялся, я не верил, но в груди всё билось пламя,
Когда ты шептала имя в тишине моей души.

Но купец тот был седым и смотрел как будто волком,
Он сказал: «Возьми, но помни — это не простой агат.
Кто владеет Марджанджою — тот уже не дышит толком,
Потому что этот камень — это сущий, божий ад».

Припев
Марджанджа! Марджанджа! —
Кровь на пальце горит!
Марджанджа! Марджанджа! —
Этот камень не спит!
Он заберёт твою душу,
Он выпьет свет твоих глаз,
И ты пойдёшь за ним в полночь,
В последний и страшный час!

Я надел кольцо на палец — и вокруг всё покачнулось,
Тени встали из-за печек, свечи пляшут на стене.
Марджанджа моя смеялась, её тело вдруг прогнулось,
И она запела песню, что не снилась.
когда максименко слушает не король и шут а российскую музыку )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» отдал 21-летнего Файе в аренду «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника
Лига PARI. «Ротор» уступил «Велесу», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Фото
«Факел» бесплатно подписал защитника Эль-Мхассани. Контракт марокканца – по схеме «2+1»
Фото
Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Это не должно затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото