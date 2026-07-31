Кривцов слушает «Короля и шута» перед матчами. Максименко ответил: «Я вообще не втыкаю их песни, не могу даже вспомнить. Слушаю больше старые российские, Марджанджа, где же...»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и голкипер «Спартака» Александр Максименко обсудили музыку, которая помогает настроиться на матч.
– Перед играми что слушаешь обычно? – спросил Максименко.
– Когда пришел в команду Федя Смолов, он включал в раздевалке «Короля и шута», – ответил Кривцов.
– Я вообще не втыкаю, честно, эти песни.
– Мне еще больше понравились, я много новых песен узнал.
– Я не могу даже вспомнить песни, видишь?
– Пробираюсь сквозь дыша, чтобы не спугнуть...
– Не, припев дай.
– И ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну.
– А, вот да.
– А ты какую музыку слушаешь, настраиваешься перед играми?
– Я слушаю больше российские. Старые – кайф.
– Марджанджа, Марджанджа...
– Марджанджа, где же... Все, все, не начинай.
Комментарии
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Зимой ехали на корпоратив, подвозил коллег, в машине включил Nautilus Pompilius, спрашиваю - что за группа знаете? - нет не знают.
Екатеринбург.
У меня, очевидно, возраст, когда можно уже брюзжать, но я пока не брюзжу, недопонимаю и частично удивляюсь выбору молодежи, например.)))))
У пинк флойд "Autumn" у ддт "Осень" в почёте
Пойду добавлю Марджанджу в плейлист с
Ланфрен-ланфра лантатика, Ламамба хару ламбу ру, Не алей Апиной, Между нами чиваува Бумбокса, Снегиринигири Иванушек,
Красавице Икуку Боярского и его же Бурглафа...Бурглафа
Мы летим, а вы ползете чудаки вы чудаки
Я вот в детстве, когда слышал эту песню, всегда слышал "Тур клопа, тур клопа" 😆
И не мог понять, что это за клоп такой, и куда у него тур, куда он едет 🤣🤣
– Марджанджа, где же... Все, все, не начинай.
Диалог двух наркоманов
Ах, Марджанджа...
Не зови меня за собой...
Там, где камень горит в ночи —
Там не будет души живой...
Ты просила меня принести тебе тот самый камень,
Что на ярмарке восточной продавали за гроши.
Я смеялся, я не верил, но в груди всё билось пламя,
Когда ты шептала имя в тишине моей души.
Но купец тот был седым и смотрел как будто волком,
Он сказал: «Возьми, но помни — это не простой агат.
Кто владеет Марджанджою — тот уже не дышит толком,
Потому что этот камень — это сущий, божий ад».
Припев
Марджанджа! Марджанджа! —
Кровь на пальце горит!
Марджанджа! Марджанджа! —
Этот камень не спит!
Он заберёт твою душу,
Он выпьет свет твоих глаз,
И ты пойдёшь за ним в полночь,
В последний и страшный час!
Я надел кольцо на палец — и вокруг всё покачнулось,
Тени встали из-за печек, свечи пляшут на стене.
Марджанджа моя смеялась, её тело вдруг прогнулось,
И она запела песню, что не снилась.