Кривцов слушает «Короля и шута» перед матчами. Максименко ответил: «Я вообще не втыкаю их песни, не могу даже вспомнить. Слушаю больше старые российские, Марджанджа, где же...»

Кривцов и Максименко поговорили о любимой музыке.

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов и голкипер «Спартака » Александр Максименко обсудили музыку, которая помогает настроиться на матч.

– Перед играми что слушаешь обычно? – спросил Максименко.

– Когда пришел в команду Федя Смолов , он включал в раздевалке «Короля и шута», – ответил Кривцов.

– Я вообще не втыкаю, честно, эти песни.

– Мне еще больше понравились, я много новых песен узнал.

– Я не могу даже вспомнить песни, видишь?

– Пробираюсь сквозь дыша, чтобы не спугнуть...

– Не, припев дай.

– И ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну.

– А, вот да.

– А ты какую музыку слушаешь, настраиваешься перед играми?

– Я слушаю больше российские. Старые – кайф.

– Марджанджа, Марджанджа...

– Марджанджа, где же... Все, все, не начинай.