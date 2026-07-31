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  4. Буффон о Барези: «В 17 лет я дебютировал против «Милана» и его капитана – тогда я понял, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением. Покойся с миром, Франко»

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Буффон о Барези: «В 17 лет я дебютировал против «Милана» и его капитана – тогда я понял, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением. Покойся с миром, Франко»
Буффон о Барези: он представлял футбол с достоинством, лидерством и уважением.

Экс-вратарь «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон высказался о смерти Франко Барези.

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет. 

«19 ноября 1995 года я дебютировал в Серии А в матче против «Милана». Мне было 17 лет, а на другом конце поля стоял капитан команды: Франко Барези.

Для мальчика моего возраста оказаться на поле против таких чемпионов, как он, было чем-то невероятным. С того дня я еще яснее понял, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением.

Прощай, Франко. Покойся с миром», – написал Буффон в своем аккаунте в X.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джанлуиджи Буффона
logoФранко Барези
logoМилан
logoсерия А Италия
logoДжанлуиджи Буффон
logoПарма
logoСборная Италии по футболу
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Комментарии

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Италия имела великий состав в 1986 году, но игры не было, был и состав 1990.
Игра была, не было везения.
Могли бы и 6 звёздочек иметь.
ОтветКондуктор Локки
Италия имела великий состав в 1986 году, но игры не было, был и состав 1990. Игра была, не было везения. Могли бы и 6 звёздочек иметь.
Везение бвло в 2006, а в 30-е за счёт Аргентинцев выехали
ОтветBooligan
Везение бвло в 2006, а в 30-е за счёт Аргентинцев выехали
За счёт 3-4 человек?
Буффонище! Не хватает таких капитанов и игроков в нынешней Италии !
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