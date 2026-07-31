Буффон о Барези: «В 17 лет я дебютировал против «Милана» и его капитана – тогда я понял, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением. Покойся с миром, Франко»
Буффон о Барези: он представлял футбол с достоинством, лидерством и уважением.
Экс-вратарь «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон высказался о смерти Франко Барези.
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.
«19 ноября 1995 года я дебютировал в Серии А в матче против «Милана». Мне было 17 лет, а на другом конце поля стоял капитан команды: Франко Барези.
Для мальчика моего возраста оказаться на поле против таких чемпионов, как он, было чем-то невероятным. С того дня я еще яснее понял, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением.
Прощай, Франко. Покойся с миром», – написал Буффон в своем аккаунте в X.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джанлуиджи Буффона
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