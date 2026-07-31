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  4. «Локомотив» расторг контракт с Мампасси по соглашению сторон. Защитник провел 21 матч за клуб с 2022 года

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«Локомотив» расторг контракт с Мампасси по соглашению сторон. Защитник провел 21 матч за клуб с 2022 года
«Локомотив» расторг контракт с Мампасси.

23-летний защитник Марк Мампасси покинул «Локомотив».

«Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.

Мампасси перешел в «Локомотив» в 2022 году и в общей сложности сыграл за нашу команду 21 матч. Затем игрок выступал за разные клубы на правах аренды.

Благодарим Марка и желаем удачи в дальнейшей карьере 🤝», – говорится в сообщении железнодорожников.

Статистику игрока, присоединившегося к «Локо» в 2022 году и затем игравшего в аренде за «Кортрейк» и «Туран», можно изучить по ссылке.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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Комментарии

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Зачем брали то за такие деньги? Кто то эффективный менеджер?
ОтветПинающий Достоинства
Зачем брали то за такие деньги? Кто то эффективный менеджер?
Немецкое наследие
Ответs_kapa
Немецкое наследие
Во времена немецкого наследия хороших трансферов было гораздо больше, чем провальных. Если бы не события февраля 2022 года, возможно, про немецкое наследие говорили бы в другом контексте
4 млн евро как и не бывало) Разве что у агента и на стороне Локо у кого-то одним домиком стало больше )
ОтветT622222
4 млн евро как и не бывало) Разве что у агента и на стороне Локо у кого-то одним домиком стало больше )
Аренда должна была отбить что-то 🤔
ОтветT622222
4 млн евро как и не бывало) Разве что у агента и на стороне Локо у кого-то одним домиком стало больше )
Жаль плюс не поставить
К вопросам "зачем брали", рекомендую вспомнить, что тогда был лимит 8+17, и для того, чтобы купить усиление в атаку, надо было продать кого-то из цз и заменить цз с российским паспортом - а это явная переплата. Во сколько бы обошёлся условный Дивеев или Осипенко? Явно дороже. А тут - игрок, которому можно было быстро по упрощёнке сделать российский паспорт, кроме того - из академии Шахтара, в нём видели перспективу.
А потом случается 24.02, и внезапно сбегает Пабло. И приходится играть с Мампасси в основе, хотя его не брали под основу, он был на перспективу.
Поэтому всё так и произошло.
ОтветDmitry Orlov
К вопросам "зачем брали", рекомендую вспомнить, что тогда был лимит 8+17, и для того, чтобы купить усиление в атаку, надо было продать кого-то из цз и заменить цз с российским паспортом - а это явная переплата. Во сколько бы обошёлся условный Дивеев или Осипенко? Явно дороже. А тут - игрок, которому можно было быстро по упрощёнке сделать российский паспорт, кроме того - из академии Шахтара, в нём видели перспективу. А потом случается 24.02, и внезапно сбегает Пабло. И приходится играть с Мампасси в основе, хотя его не брали под основу, он был на перспективу. Поэтому всё так и произошло.
Дивеев Зениту обошёлся фактически бесплатно. Обменяли на шлак в виде Гонду. Надо всего лишь грамотного распиарить аргентинский шлак и впарить его за лучшего российского защитника.
Ответigor.igorev
Дивеев Зениту обошёлся фактически бесплатно. Обменяли на шлак в виде Гонду. Надо всего лишь грамотного распиарить аргентинский шлак и впарить его за лучшего российского защитника.
За гонду зенит отдавал 12-15 млн и за Дивеева отдали еще сверху около 3-5 млн. Стоит дивеев 20?
На эти деньги за него можно было весь стадион Локомотив завалить леденцами Монпансье хорошим слоем
ОтветДмитрий Курчавов
А кто это?)
И главное 21 матч сыграл, хз
ОтветДмитрий Курчавов
А кто это?)
Помню в свое время его подобрали после того как его Донцкий Шахтер списал
Спасибо, легенда! Вся страна скучать будет. Ладно Халк ушел, но ты…
лучший был для скамейки
ох, эта легендарная связка Мампасси-Мурило. Спасибо, больше не надо
Красава, ваще не напрягаясь деньги получал, идеально)
Ответthorpe18
Красава, ваще не напрягаясь деньги получал, идеально)
А в чём его вина? Это руководство Локо лоханулось. Зачем вообще тащить негров в Россию?
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