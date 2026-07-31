«Локомотив» расторг контракт с Мампасси по соглашению сторон. Защитник провел 21 матч за клуб с 2022 года
«Локомотив» расторг контракт с Мампасси.
23-летний защитник Марк Мампасси покинул «Локомотив».
«Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.
Мампасси перешел в «Локомотив» в 2022 году и в общей сложности сыграл за нашу команду 21 матч. Затем игрок выступал за разные клубы на правах аренды.
Благодарим Марка и желаем удачи в дальнейшей карьере 🤝», – говорится в сообщении железнодорожников.
Статистику игрока, присоединившегося к «Локо» в 2022 году и затем игравшего в аренде за «Кортрейк» и «Туран», можно изучить по ссылке.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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А потом случается 24.02, и внезапно сбегает Пабло. И приходится играть с Мампасси в основе, хотя его не брали под основу, он был на перспективу.
Поэтому всё так и произошло.