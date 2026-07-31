«Локомотив» расторг контракт с Мампасси по соглашению сторон. Защитник провел 21 матч за клуб с 2022 года

«Локомотив» расторг контракт с Мампасси.

23-летний защитник Марк Мампасси покинул «Локомотив ».



«Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон.



Мампасси перешел в «Локомотив» в 2022 году и в общей сложности сыграл за нашу команду 21 матч. Затем игрок выступал за разные клубы на правах аренды.



Благодарим Марка и желаем удачи в дальнейшей карьере 🤝», – говорится в сообщении железнодорожников.

Статистику игрока, присоединившегося к «Локо» в 2022 году и затем игравшего в аренде за «Кортрейк» и «Туран», можно изучить по ссылке .