«Ювентус» надеется выиграть борьбу за Судзуки у «ПСЖ». Парижане легко выплатят «Парме» 30 млн евро, но не гарантируют вратарю место в старте, как туринцы

«Ювентус» и «ПСЖ» пытаются купить Судзуки.

«Ювентус » уверен, что способен выиграть борьбу за Зиона Судзуки .

Вратарь наверняка покинет «Парму» этим летом, и туринцы входят в число основных претендентов на него, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство «бьянконери» считает, что сумеет убедить и самого игрока, и его команду заключить сделку. Стороны постоянно контактируют.

Одним из главных конкурентов «Ювентуса» является «ПСЖ ». Парижанам не составит труда выплатить 30 млн евро, которые запрашивает «Парма », но они едва ли смогут гарантировать футболисту сборной Японии место в стартовом составе, в отличие от туринцев. Возможен вариант, при котором французский клуб купит Судзуки и отдаст в аренду.

***

«Реал» взорвал рынок, Ямаль накопит 60+ голов и пасов, «Челси» стал фаворитом АПЛ. Обсуждаем главное в европейском футболе 📹