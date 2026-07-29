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  4. «Ювентус» надеется выиграть борьбу за Судзуки у «ПСЖ». Парижане легко выплатят «Парме» 30 млн евро, но не гарантируют вратарю место в старте, как туринцы

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«Ювентус» надеется выиграть борьбу за Судзуки у «ПСЖ». Парижане легко выплатят «Парме» 30 млн евро, но не гарантируют вратарю место в старте, как туринцы
«Ювентус» и «ПСЖ» пытаются купить Судзуки.

«Ювентус» уверен, что способен выиграть борьбу за Зиона Судзуки.

Вратарь наверняка покинет «Парму» этим летом, и туринцы входят в число основных претендентов на него, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство «бьянконери» считает, что сумеет убедить и самого игрока, и его команду заключить сделку. Стороны постоянно контактируют.

Одним из главных конкурентов «Ювентуса» является «ПСЖ». Парижанам не составит труда выплатить 30 млн евро, которые запрашивает «Парма», но они едва ли смогут гарантировать футболисту сборной Японии место в стартовом составе, в отличие от туринцев. Возможен вариант, при котором французский клуб купит Судзуки и отдаст в аренду.

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЗион Судзуки
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logoсерия А Италия

Комментарии

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африканец-самурай против россиянина-мушкетера
Корм для нашего французкого слона
Так пусть ПСЖ купит и отдаст Юве в аренду! Варианты всегда есть.
ОтветEvgen Vynokurov
Так пусть ПСЖ купит и отдаст Юве в аренду! Варианты всегда есть.
Робин Гуд, перелогинся!
Вы бы такую схему на новостях о Батракове предложили. Локо-то свой, и хоть госдатируемый, но беднее "Юве".
ОтветMichael Boldyrev
Робин Гуд, перелогинся! Вы бы такую схему на новостях о Батракове предложили. Локо-то свой, и хоть госдатируемый, но беднее "Юве".
А Локо тут с какого боку? Речь о покупке за деньги. А Локо просто нищие сейчас. И подавать им никто не обязан. Батраков, при всём желании Локомотива получить за него деньги, спросом не пользуется. Не судьба в этом сезоне. А вот насчёт Сузуки Париж всегда может с Турином договориться. Одним он нужен на перспективу, другим - именно сейчас. Варианты возможны.
Дали бы Сафонову шанс до зимы, даже если будет ошибаться у парижан, такой запас прочности, что ничего не проиграют за первые полгода
Ответsasha_1116642916
Дали бы Сафонову шанс до зимы, даже если будет ошибаться у парижан, такой запас прочности, что ничего не проиграют за первые полгода
Сафонов первый номер в ПСЖ
кто ему должен шанс давать?
он и без шанса будет играть
Ответzls168
Сафонов первый номер в ПСЖ кто ему должен шанс давать? он и без шанса будет играть
да бро, поэтому они еще вратаря ищут ))))я понимаю что тут 99 % считают его лучшим вратарем в мире , потому что у него нужный паспорт, но если посмотреть на факты , цифры и статистику, то там среднее показатели. Например в ЛЧ у него средня оценка за сезон 6.8. в чемпионате францы средняя оценка 6.6. Это явно не оценки хорошего, нормально, но не хорошего вратаря. Тем более что у него слабое место- игра ногами, а сейчас это важнее умение для вратаря
АфроМашине лучше в основе играть нежели табуретки тереть как кардинал Шевалье
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