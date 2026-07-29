ФИФА завела дело против аргентинской федерации из-за баннера про Мальвинские острова в полуфинале ЧМ. Расистские оскорбления и бросание предметов фанатами тоже рассмотрят (Роб Харрис)

ФИФА открыла дело из-за баннера сборной Аргентины про спорные острова.

ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении Футбольной ассоциации Аргентины из-за баннера про Фолклендские острова, показанного игроками сборной после матча с Англией.

Об этом сообщает корреспондент Sky Sports Роб Харрис.

Аргентина победила англичан (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 . После финального свистка футболисты аргентинской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» . Принесенный на стадион фанатами плакат забрал защитник Лисандро Мартинес, а Джованни Ло Чельсо развернул его возле штрафной перед трибуной с аргентинскими болельщиками.

Также будут рассмотрены другие потенциальные нарушения, включая дискриминацию, расистские оскорбления и бросание предметов болельщиками.