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  4. ФИФА завела дело против аргентинской федерации из-за баннера про Мальвинские острова в полуфинале ЧМ. Расистские оскорбления и бросание предметов фанатами тоже рассмотрят (Роб Харрис)

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ФИФА завела дело против аргентинской федерации из-за баннера про Мальвинские острова в полуфинале ЧМ. Расистские оскорбления и бросание предметов фанатами тоже рассмотрят (Роб Харрис)
ФИФА открыла дело из-за баннера сборной Аргентины про спорные острова.

ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении Футбольной ассоциации Аргентины из-за баннера про Фолклендские острова, показанного игроками сборной после матча с Англией.

Об этом сообщает корреспондент Sky Sports Роб Харрис.

Аргентина победила англичан (2:1) в полуфинале ЧМ-2026. После финального свистка футболисты аргентинской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Принесенный на стадион фанатами плакат забрал защитник Лисандро Мартинес, а Джованни Ло Чельсо развернул его возле штрафной перед трибуной с аргентинскими болельщиками.

Также будут рассмотрены другие потенциальные нарушения, включая дискриминацию, расистские оскорбления и бросание предметов болельщиками.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Роба Харриса
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Комментарии

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А будет дело по КК Балогуна?
ОтветDima_Sushkov
А будет дело по КК Балогуна?
синюю карту ему
Инвесторы ЧМ этого бы не допустили. Инфантино, пора продавать права!
Не понял , а Месси что заявил что завершил карьеру в сборной ?
Ответstif 95
Не понял , а Месси что заявил что завершил карьеру в сборной ?
Месси не оправдал вложенные со стороны ФИФА в него и аргов кабинетные и не только ресурсы

Теперь фифашникам надо делать вид, что у аргов привелегий нет))
Ответstif 95
Не понял , а Месси что заявил что завершил карьеру в сборной ?
чего непонятно, сказал что завязал
мальвины принадлежат аргентине, фолкленды - британцам
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