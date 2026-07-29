Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом» после травмы на ЧМ
Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом».
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся к тренировкам после травмы.
Игрок сборной Мексики получил повреждение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:3).
«Наконец-то все в сборе. Вот и Сесар Монтес набирает форму 💪», – говорится в телеграм-канале железнодорожников.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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