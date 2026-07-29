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  4. Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом» после травмы на ЧМ

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Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом» после травмы на ЧМ
Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом».

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся к тренировкам после травмы.

Игрок сборной Мексики получил повреждение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:3).

«Наконец-то все в сборе. Вот и Сесар Монтес набирает форму 💪», – говорится в телеграм-канале железнодорожников.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoЛокомотив
logoСесар Монтес
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСборная Мексики по футболу
logoтравмы

Комментарии

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Это хорошо, но нужен ещё и нападающий, иначе забивать кто будет то? Один Батраков? Воробья нет, а Комличенко деревянный, Раков пока после травмы непонятно в какой форме физической, так что кто будет забивать алё? Руководство Локо вообще понимает этого или нет? Ставить задачи без трансферов адекватных, ясно понятно тогда...
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