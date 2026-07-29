Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом» после травмы на ЧМ

Монтес приступил к тренировкам с «Локомотивом».

Защитник «Локомотива » Сесар Монтес вернулся к тренировкам после травмы.

Игрок сборной Мексики получил повреждение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:3).

«Наконец-то все в сборе. Вот и Сесар Монтес набирает форму 💪», – говорится в телеграм-канале железнодорожников.