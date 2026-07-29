«Болонья» купила хавбека «Эстудиантеса» Амондараина за 9 млн евро
«Болонья» приобрела Микеля Амондараина.
Итальянский клуб объявил о трансфере 21-летнего центрального полузащитника «Эстудиантеса». Предполагается, что за аргентинца заплатили 9 млн евро плюс бонусы.
Амондараин провел 41 матч за «Эстудиантес» и забил 4 гола.
Фото: bolognafc.it
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Болоньи»
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