«Болонья» купила хавбека «Эстудиантеса» Амондараина за 9 млн евро

«Болонья » приобрела Микеля Амондараина.

Итальянский клуб объявил о трансфере 21-летнего центрального полузащитника «Эстудиантеса ». Предполагается , что за аргентинца заплатили 9 млн евро плюс бонусы.

Амондараин провел 41 матч за «Эстудиантес» и забил 4 гола.

Фото: bolognafc.it