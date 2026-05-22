Бутылка стала символом решающей стадии чемпионской гонки в АПЛ. Фанат «Сити» Тал Реман, отпивший из бутылки слезы «канониров», быстро стал мемом. Когда подопечные Артеты максимально приблизились к титулу, уже фанаты «Арсенала» использовали бутылки для шуток над соперником.

Реман поздравил «канониров» с титулом и призвал соперников не обижаться на шутку. Юмор «горожанина» оценили и на «Эмирейтс». Эберечи Эзе вообще в восторге: выложил у себя в соцсетях фото Тала в образе бутылки и подписал: «Я любя, чувак».

Эберечи влюблен в картинку:

«Впервые я увидел это в нашем чате с пацанами, кто-то туда отправил картинку, на которой парень выглядит буквально как бутылка! Ха-ха-ха! Вот же черт, это, наверное, самая смешная картинка в истории!

На самом деле, у меня к нему только симпатия. Это всего лишь безобидный подкол – это часть игры, часть футбола. И мне понравилось то, как он все это преподнес. Не знаю его имени, но огромное ему уважение.

Но эта картинка… я бы на год поставил ее себе на аватарку! Ха-ха-ха! Знаете, что делает ее настолько смешной? Его макушка. Ха-ха-ха! Поняли? Будто бутылка прикреплена к его голове. Без негатива, с любовью: его макушку можно открутить. Ха-ха-ха! А где его ноги? Ха-ха-ха! Это блестяще!»

Посмеялись?