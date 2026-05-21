«Славия» опять троллит Ришарлисона. Так поздравила «Арсенал» с титулом

Болельщики «Арсенала» и пражской «Славии» внезапно подружились в декабре 2025-го. Сошлись на общем враге – «Тоттенхэме».

Чехи уступили «шпорам» в шестом туре лигового этапа ЛЧ. «Славия» не расстроилась и пошла шутить в «ТикТок»: клуб запостил ролик, в котором собака бьет битой Ришарлисона, помогая голове бразильца достать до газона. Нападающий на шутку обиделся, высказался и был повторно затроллен админами скромной команды из Чехии .

«Славия» обидела «шпор», зато завоевала сердца поклонников «канониров». Пражский клуб, ставший чемпионом Чехии, креативно поздравил с титулом «Арсенал».

По сюжету ролика чемпионы – «Славия», «Арсенал» и «Барселона» –поют, досаждая «Тоттенхэму». В ролик добавили танцующего Роберта Левандовского и, разумеется, собаку с битой, которая так сильно задела Ришарлисона.

В комментариях – благодарные «канониры»:

💭 «Админ!»

💭 «Мы взяли лигу, а «шпоры» из нее вылетят».

💭 «Спасибо, «Славия».

💭 «Йоу, админ, ты приглашен на парад, надеюсь тебя там увидеть. Детали найдешь на сайте «Арсенала».

💭 «Спасибо, «Славия».

💭 «Ну как же я люблю эту команду!»

Вот такая дружба.