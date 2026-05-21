«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии. «Канонирам» помогла ничья «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ. «Вишни» долго вели в счете, Эрлинг Холанд сравнял в компенсированное время, но «горожан» гол уже не мог спасти.

Пока Пеп Гвардиола мучился, наблюдая за тем, как его подопечные упускают титул , Микель Артета делал барбекю. На пресс-конференции тренер «Арсенала» рассказал, как встретил новость о чемпионстве:

«Это было одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал. Вообще, я должен был смотреть игру [«Борнмута» с «Сити»] на базе вместе с ребятами, но я не смог. Перед игрой мне пришлось уехать – я не мог дать им ту энергию, которую хотел бы, а это был и их момент тоже: посмотреть матч вместе, побыть собой и просто увидеть, чем все закончится.

Так что я поехал домой, вышел в сад, начал разводить огонь и готовить барбекю. Я вообще ничего не смотрел. Только слышал какие-то звуки на фоне из гостиной. И вдруг случилась магия! Мой старший сын открыл дверь в сад, побежал ко мне, начал плакать, обнял меня и сказал: «Папа, мы чемпионы!» Потом подошли двое других моих сыновей и жена – это было прекрасно. От них тоже чувствовался этот адреналин.

Примерно через минуту мне позвонил Мартин [Эдегор] по видеосвязи: «Ты где? Давай приезжай». Я сказал: «Ребята, пока наслаждайтесь этим моментом, увидимся через несколько часов где-нибудь в Лондоне». Это было прекрасно.

Это был их момент. Они должны были быть собой. Если бы я был рядом, думаю, все было бы уже не так. Я рад, что они отпраздновали именно таким образом. Думаю, им это понравилось. А наш совместный момент наступил несколькими часами позже».

После финального свистка на арене «Борнмута» у «Эмирейтс» собралась огромная толпа поклонников «Арсенала». Позже к стадиону приехали и подопечные Артеты: некоторые футболисты гуляли по городу до самого утра .

Праздник!