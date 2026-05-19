Шесть рекламных постов – так Неймар встретил новость о вызове в сборную на ЧМ
Карло Анчелотти осчастливил Бразилию, вызвав Неймара в сборную на чемпионат мира. Уже очевидно, что звездный футболист заранее знал о решении главного тренера «селесао». По сведениям Ge Globo, Анчелотти сообщил подопечному новость за четыре дня до официального объявления.
Пока известные бразильцы в соцсетях публично радовались за звезду сборной, сам Неймар сосредоточился на заработке. Сразу после пресс-конференции Анчелотти в «инсте» футболиста появилось шесть рекламных публикаций.
Сперва вышел пост, спонсированный Red Bull.
Затем рекламный пост бразильского производителя полуфабрикатов.
После в аккаунте Неймара появилась реклама крупного латиноамериканского маркетплейса.
Следом идет рекламный ролик от Puma. В видео бразилец рвет лист, на котором написано, что Неймара нет в списке сборников.
И еще одна реклама Red Bull.
В «сторис» Неймар разместил рекламу бразильского сайта азартных игр. Осуждаем.
И только спустя 16 часов после пресс-конференции Анчелотти Неймар опубликовал свою реакцию на вызов. В описании ролика футболист призывает посмотреть полную версию видео на его ютуб-канале.
Бразильцы расстроены тем, что на любовь родных болельщиков Неймар ответил кучей рекламных постов.
