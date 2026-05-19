Карло Анчелотти осчастливил Бразилию , вызвав Неймара в сборную на чемпионат мира. Уже очевидно, что звездный футболист заранее знал о решении главного тренера «селесао». По сведениям Ge Globo, Анчелотти сообщил подопечному новость за четыре дня до официального объявления.

Пока известные бразильцы в соцсетях публично радовались за звезду сборной, сам Неймар сосредоточился на заработке. Сразу после пресс-конференции Анчелотти в «инсте» футболиста появилось шесть рекламных публикаций.

Сперва вышел пост, спонсированный Red Bull.

Затем рекламный пост бразильского производителя полуфабрикатов.

После в аккаунте Неймара появилась реклама крупного латиноамериканского маркетплейса.

Следом идет рекламный ролик от Puma. В видео бразилец рвет лист, на котором написано, что Неймара нет в списке сборников.

И еще одна реклама Red Bull.

В «сторис» Неймар разместил рекламу бразильского сайта азартных игр. Осуждаем.

И только спустя 16 часов после пресс-конференции Анчелотти Неймар опубликовал свою реакцию на вызов. В описании ролика футболист призывает посмотреть полную версию видео на его ютуб-канале.

Бразильцы расстроены тем, что на любовь родных болельщиков Неймар ответил кучей рекламных постов.

Что вы думаете?