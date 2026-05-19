Неймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ. Форвард «Сантоса» выложил видео реакции на объявление состава

Неймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ.

Неймар эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026 . Форвард «Сантоса » записал на видео свою реакцию на объявление состава национальной команды. Услышав свое имя, Неймар заплакал.