Марсело радостно кричал, узнав о вызове Неймара на ЧМ: «Вперед, Неймар и Бразилия, за 6-м титулом! Спасибо, мистер Анчелотти»
Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело эмоционально отреагировал на вызов Неймара на ЧМ-2026.
Форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира. Экс-игрок «Барселоны» не выступал за национальную сборную с 2023 года из-за серии травм.
Марсело выложил в соцсеть видео с объявлением состава главным тренером Карло Анчелотти. При появлении на экране Неймара бывший футболист начал радостно кричать, трясти кулаком и подпрыгивать на месте.
«Вперед, Неймар! Бразилия, вперед, за 6-м [титулом ЧМ]!
Спасибо, мистер Анчелотти», – подписал видео Марсело, работавший с тренером в «Мадриде».
Изображение: скриншот из инстаграма Марсело
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Марсело
