  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марсело радостно кричал, узнав о вызове Неймара на ЧМ: «Вперед, Неймар и Бразилия, за 6-м титулом! Спасибо, мистер Анчелотти»
Фото
0

Марсело радостно кричал, узнав о вызове Неймара на ЧМ: «Вперед, Неймар и Бразилия, за 6-м титулом! Спасибо, мистер Анчелотти»

Марсело кричал и благодарил Анчелотти, узнав о вызове Неймара в сборную.

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело эмоционально отреагировал на вызов Неймара на ЧМ-2026.

Форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира. Экс-игрок «Барселоны» не выступал за национальную сборную с 2023 года из-за серии травм.

Марсело выложил в соцсеть видео с объявлением состава главным тренером Карло Анчелотти. При появлении на экране Неймара бывший футболист начал радостно кричать, трясти кулаком и подпрыгивать на месте.

«Вперед, Неймар! Бразилия, вперед, за 6-м [титулом ЧМ]!

Спасибо, мистер Анчелотти», – подписал видео Марсело, работавший с тренером в «Мадриде».

Изображение: скриншот из инстаграма Марсело

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37297 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Марсело
logoНеймар
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoСантос
соцсети
logoБарселона
logoМарсело
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Если честно, поездка Бразилов на ЧМ уже больше похожа на фарс и мыльную оперу. Некогда кудесники мяча превращаются в фигляров
ОтветAfo_nya
Если честно, поездка Бразилов на ЧМ уже больше похожа на фарс и мыльную оперу. Некогда кудесники мяча превращаются в фигляров
Бразильский сериал, только в прямом эфире
ОтветAfo_nya
Если честно, поездка Бразилов на ЧМ уже больше похожа на фарс и мыльную оперу. Некогда кудесники мяча превращаются в фигляров
Ты просто отстал от трендов, поэтому в полном недоумении. Бразилия не стоит на месте, а развивалась в других направлениях, как требует нынешний футбол, вратарей топовых с пасом целых 2, защитники крутые, Винисиус и Рафинья одни из лучших в мире , особенно пресинг Рафиньи и Гимараэша восхищает. И помимо современных трендов они и единственного кудесника после Роналдиньо с собой берут. Что опять не угодило? Сколько уже за карьеру хаяли Анчелотти, но после стольких ЛЧ может пора признать что он лучше разбираться в футболе, особенно на коротком турнире, чем и является ЧМ?
Неймар будет крут, я уверен
Комментарий удален пользователем
ОтветКино Музыка
Комментарий удален пользователем
Ну да, конечно, его друган Винисиус и не ждал его.
Хейтеры Вини преисполнились в своих шизотеориях😌
А там в зале пошумели когда Эндрика новичка объявили и ветерана Неймара
ОтветProMadrid
А там в зале пошумели когда Эндрика новичка объявили и ветерана Неймара
Шумели в основном на местных игроках, на Эндрике, на Неймаре вообще устроили вакханалию :)
Неймар будет топ , но он же хрусталь , так что вы поняли
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о вызове Неймара: «Он будет важным игроком для Бразилии на ЧМ. В последнее время он показывал стабильность и был в хорошей форме»
18 мая, 21:57
Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
18 мая, 21:19
Кафу о Неймаре: «15 лет он был обязан делать все в сборной один, а нужно делить ответственность. У него не было такой поддержки, как у нас в 2002-м, все возлагали на него»
18 мая, 17:34
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
19 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
26 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
28 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
50 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
59 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
6 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
13 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
36 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
44 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем