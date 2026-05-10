  • «Милан» проиграл «Аталанте» дома – 2:3! Нкунку реализовал пенальти на 94-й, Павлович отличился на 88-й, Распадори, Дзаппакоста и Эдерсон забили
46

«Милан» проиграл «Аталанте» дома – 2:3! Нкунку реализовал пенальти на 94-й, Павлович отличился на 88-й, Распадори, Дзаппакоста и Эдерсон забили

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эдерсон открыл счет на 7-й минуте. Давиде Дзаппакоста забил на 29-й. Джакомо Распадори сделал счет крупным на 51-й. Страхиня Павлович отыграл один мяч на 88-й. Кристофер Нкунку на 94-й реализовал пенальти.

Серия А Италия. 36 тур
10 мая 18:45, Сан-Сиро
Милан
2 - 3
2.28xG1.61
Аталанта
90’
+6’
Белланова
90’
+5’
Крстович
  Нкунку
90’
+4’
Салемакерс
90’
Эступиньян
89’
  Павлович
88’
Бартезаги   Эступиньян
80’
70’
Хин
63’
де Кетеларе   Пашалич
63’
Коссуну   Аханор
де Винтер   Атекаме
58’
Хименес   Фюллькруг
58’
Рафаэл Леау   Фофана
58’
55’
Дзаппакоста   Белланова
51’
  Распадори
48’
Скальвини   Коссуну
Лофтус-Чик   Нкунку
46’
2тайм
Перерыв
Рафаэл Леау
34’
29’
  Дзаппакоста
7’
  Эдерсон
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Риччи, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Хименес
Запасные: Бартезаги, Лофтус-Чик, Питтарелла, Терраччано, де Винтер, Одогу, Рафаэл Леау, Яшари, Хименес
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Залевски, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Баккер, Коссуну, Муса, Скальвини, де Кетеларе, Самарджич, Вавассори, Дзаппакоста, Росси, Сулемана, Спортьелло, Обрич, Скамакка
ещё недавно когда Милан был в погоне за Интером Максон шутил про главную задачу попасть в топ 4. дошутился гений
Ответ Kubinec_
Так он не шутил..б
Пока все пишут про харамбол Симеоне или Артеты, люди забыли про, я бы сказал, МАЭСТРО этого дела
Ответ noyneim
Воистину! Нет другого тренера, заставляющего команду играть в футбол прошлого века, кроме Макса!
Я ещё осенью и зимой писал, что Милан Аллегри надо судить по весне, ведь Юве с ним 2 последних сезона тоже в хорошем темпе набирал очки в первом круге с убогой игрой, а к весне команда просто сыпалась, даже не играя в еврокубках, как и Милан сейчас. Когда заканчивается фарт и чудесные отскоки, то карета Аллегри превращается в тыкву, и в очередной раз вылезает та неприглядность, которую Макс до поры до времени маскировал хорошими результатами и необходимой прагматичностью. На деле уже всем понятно, что у такого трусливого футбола просто нет будущего, когда ты даже с последним аутсайдером выходишь играть на 1:0, а внезапно пропустив уже не знаешь что делать дальше, потому что такого в плане не было, задача стояла что-то заковырять и героически отстоять минимальную победу.
Ответ Great Again
Пора ему на пенсию.
Кто там летом говорил, что фанаты Милана зря воют на Аллегри и он спокойно команду в ЛЧ вернет? Такими темпами и 6 место не за горами видно.
И кажется игроки Макса сливают.
Ответ KGBeast
Чемпионами хотели же стать, какой лч 😂
Ответ KGBeast
А в прошлом году какое место заняли ?
лучшее межсезонье это увольнение Аллегри. Выбесите его, что без неустойки ушел со стриптизом бгг
Понятно, милан на рекорд пошёл, мимо лч)))
Притоплю за черно синих
Когда же это закончится. Это же просто п... ц какой-то.
Какое же е#аное позорище… хоть бы 5:0 и мимо лч..
