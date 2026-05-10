Хакими и Шевалье, вероятно, восстановятся к финалу ЛЧ

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, скорее всего, восстановится к финальному матчу Лиги чемпионов против «Арсенала», который пройдет 30 мая, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Также в парижском клубе оптимистичны насчет участия в этой игре вратаря Люка Шевалье, который, как сообщалось в конце апреля, выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.

Кроме того, нет поводов для беспокойства по поводу степени серьезности травм у защитников Вильяна Пачо, Нуну Мендеша (ушибы бедра) и хавбека Уоррена Заир-Эмери (небольшое повреждение спины).

Хакими пропустил ответный матч 1/2 финала с «Баварией» (1:1) из-за травмы бедра.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в Х
У Шевалье будет лучшее место чтобы посмотреть за игрой Сафонова в воротах ПСЖ😀
Шевалье тебя чем-то обидел?
ПСЖ сегодня может стать фактически чемпионом, т.к. в случае победы опередит Ланс на 6 очков за 2 тура до финиша чемпионата.
Даже если ПСЖ проиграет следующие 2 игры, Лансу чтобы стать чемпиком надо разгромно побеждать в оставшихся матчах (один из них против ПСЖ), ликвидируя разницу забитых и пропущенных, которая в пользу ПСЖ: т.е. забить 15+ голов в 2 играх, что нереально.
Интересно, не знал о таком раскладе. То есть личные встречи сильно не влияют, главное разница голов?
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Head-to-head points; 4) Head-to-head goal difference; 5) Head-to-head goals scored; 6) Head-to-head away goals scored; 7) Goals scored; 8) Away goals scored; 9) Fair-play points.
Да, в Лиге 1 в случае равенства очков смотрят сначала на общую разницу забитых и пропущенных голов, затем уже личные встречи.
Матвей может и на уколах сыграть, смотря какое повреждение. Выпускать вратаря без полугодовой практики рискованно.
У ПСЖ до смешного доходит. У игроков основы минут в ЛЧ больше чем в чемпионате. Так что все могут спокойно готовиться к финалу. А чемпионат выиграют ли Кан Ин с майулю и забарным :)
Помню в баскетболе так было у ЦСКА, причем в разы разница по времени
Сафонов будет играть
сегодня, 06:27
сегодня, 06:00
