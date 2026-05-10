Хакими и Шевалье, вероятно, восстановятся к финалу ЛЧ

Защитник «ПСЖ » Ашраф Хакими , скорее всего, восстановится к финальному матчу Лиги чемпионов против «Арсенала », который пройдет 30 мая, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Также в парижском клубе оптимистичны насчет участия в этой игре вратаря Люка Шевалье , который, как сообщалось в конце апреля, выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.

Кроме того, нет поводов для беспокойства по поводу степени серьезности травм у защитников Вильяна Пачо , Нуну Мендеша (ушибы бедра) и хавбека Уоррена Заир-Эмери (небольшое повреждение спины).

Хакими пропустил ответный матч 1/2 финала с «Баварией» (1:1) из-за травмы бедра.