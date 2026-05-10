Хакими и Шевалье, вероятно, восстановятся к финалу ЛЧ
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, скорее всего, восстановится к финальному матчу Лиги чемпионов против «Арсенала», который пройдет 30 мая, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Также в парижском клубе оптимистичны насчет участия в этой игре вратаря Люка Шевалье, который, как сообщалось в конце апреля, выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.
Кроме того, нет поводов для беспокойства по поводу степени серьезности травм у защитников Вильяна Пачо, Нуну Мендеша (ушибы бедра) и хавбека Уоррена Заир-Эмери (небольшое повреждение спины).
Хакими пропустил ответный матч 1/2 финала с «Баварией» (1:1) из-за травмы бедра.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в Х
Даже если ПСЖ проиграет следующие 2 игры, Лансу чтобы стать чемпиком надо разгромно побеждать в оставшихся матчах (один из них против ПСЖ), ликвидируя разницу забитых и пропущенных, которая в пользу ПСЖ: т.е. забить 15+ голов в 2 играх, что нереально.
Да, в Лиге 1 в случае равенства очков смотрят сначала на общую разницу забитых и пропущенных голов, затем уже личные встречи.