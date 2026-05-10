Черчесов о лимите: «А если установить норму не по числу россиян, а по их минутам? Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— В следующем розыгрыше РПЛ лимит на легионеров станет жестче — 7 одновременно на поле, не более 12 в заявке. Затем каждый год пойдет дальнейшее снижение — вплоть до формулы «5+10». Как относитесь к таким изменениям?

— А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10 800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450. 

Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы, – сказал Черчесов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тогда замены будут не чтобы усилить и освежить игру, а чтоб для статистики побегал какой нибудь лимитчик
ну дак их и в старт ставят не от хорошей жизни
было предложение по игрокам до определённого возраста, считаю, очень толковой идеей, во-первых каждый год будет появляться игрок молодой в клубе, который будет играя прибавлять в мастерстве, а не просто сидеть на лавке без шансов...
С калькулятором сидеть - это бред
Правильно, в уме пусть считают, для развития памяти полезно будет.
Не в каждой игре, а в турнире. После матча можно будет сесть и посмотреть по протоколу.
Я тебя во-первых приветствую
Черчесов сталкивался с таким в Польше. У них есть требование, чтобы за сезон игроки до 21 года провели на поле 3000 минут за команду. Если меньше - команду штрафуют рублем (существенно). То есть условный Зенит может и не выпускать их, ведь они решают серьезные задачи, а вот Оренбург может растить молодых футболистов. Как по мне нормальная рабочая версия. Потому что ставить российского игрока потому что так надо - это тоже неправильно
Во всем должен быть смысл, а не для того, чтобы затрахались с лимитом.
Что с такими цифрами получилось?
Сборная Польша - одна из худших команд последних двух Евро и и не вышла на ЧМ.
Да, это не только из-за лимитов и ограничений, но тупо кальку брать лишь ради "а не попробывать ли нам" - не стоит.
Зато у Польши вон огромный скачок среди клубов - они с 22 места сейчас за пару-тройку лет взлетели на 12 и теперь имеют гарантированную команду в ЛЧ! У них никогда такого не было в истории. Так что у Польши огромный прогресс в футболе. А сборная всегда играла плюс-минус одинаково
А ещё проще ничего не делать и пусть впахивают, как мулы, развиваются и доказывают, что они ничем не лучше одноногих Абелардо. Не нужно изобретение велосипедов, когда ракеты строят для полётов в космос
В Зените как-то игроков посчитать не смогли, а тут минуты...
зпрф не надо в пример приводить в принципе.
когда по сравнению с другими у тебя анлим чтобы работать считать не надо уметь.
Интересная идея, ведь это же думать и работать надо. Запрещать чинушам проще
кому? всё эксель считает. или забыли уже, как Гризман в аренду из "Барсы" ходил??
все кому надо прекрасно справились с подсчётом минут (и денег).

или ор выше гор "зачем вы нОсилуете Ямаля7! он жирибёнак!!!" про 60 минут на поле и не более, чтобы не сносился раньше срока.

выше в комментах (сортировка по "лучшим") была предложена и развита идея стимулировать/карать постфактум при сверке-проверке протокола матча. абсолютно кто угодно справится с этой задачей - данные открыты (общественного контроля дофига и больше), в целевую комиссию РФС надо назначить ещё три зицпредседателя максимум, которые никак не съедят много денег, эксель есть, любители из интернетов напишут 100500 программ и приложений для контроля, с самим контролем и без них прекрасно справятся в самих клубах.

это не 30 миллиардов на фан-уйди.

тут тупо некому "работать". беспроигрышный вариант.
банный веник аут
Кому? Я же написал - чиновникам.
Дальнейшая ваша «простыня» не по адресу.
Я думал идеи товарища Дегтярева невозможно переплюнуть по идиотизму. Оказывается, я прям сииильно ошибался
А чего Стас не предложил лимит на количество лысых (усатых) на поле - или это вы кусочками его идеи озвучиваете❓🤔
Здравствуйте, я Стасик 3 минуты!
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
