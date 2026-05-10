Черчесов о лимите: «А если установить норму не по числу россиян, а по их минутам? Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра»

Черчесов о лимите: а если установить норму не по числу россиян, а по их минутам?.

Тренер «Ахмата » Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в Мир РПЛ .

— В следующем розыгрыше РПЛ лимит на легионеров станет жестче — 7 одновременно на поле, не более 12 в заявке. Затем каждый год пойдет дальнейшее снижение — вплоть до формулы «5+10». Как относитесь к таким изменениям?

— А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10 800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450.

Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы, – сказал Черчесов.