Зюле упал, травмировался и привез пенальти. Одновременно

Дортмундская «Боруссия» в рамках 30-го тура Бундеслиги отправилась в гости к «Хоффенхайму». На поле наконец появился Никлас Зюле, который после возвращения из лазарета оставался на скамейке в четырех предыдущих встречах.

Для защитника матч с «деревенскими» продлился 42 минуты. Под занавес тайма немец привез пенальти, за секунду до фола он травмировался.

Во время атаки «Хоффенхайма» Зюле поскользнулся в собственной штрафной.

Пока Никлас падал, Андрей Крамарич пробил по воротам «шмелей».

Зюле заработал повреждение, когда неудачно поскользнулся. Уже лежа на газоне, защитник «Боруссии» рукой остановил мяч после удара Крамарича.

Мяч попал в руку, а значит, «Хоффе» заработал пенальти. Пока врачи оказывали Зюле помощь, VAR проверил эпизод и назначил одиннадцатиметровый в ворота Грегора Кобеля.

Зюле не смог продолжить встречу, его заменил Рами Бенсебайни, а пенальти успешно реализовал Крамарич. Усилиями Серу Гирасси «Боруссия» отыграла один мяч, но уже в добавленное время хорватский нападающий «Хоффенхайма» вновь забил с пенальти. Хозяева победили 2:1.

«Шмелям» нужно было обыграть кризисных «деревенских», чтобы гарантированно отложить чемпионство «Баварии». Теперь Рекордмайстеру будет достаточно набрать один балл в матче против «Штутгарта», чтобы вновь забрать Салатницу.

Пожелаем Никласу здоровья.