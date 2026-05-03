🤣 Французский судья гениально ушел от давления игроков – нарисовал возле себя линию и запретил им ее пересекать

В Лиге 1 арбитр блеснул креативом!

«Ницца» и «Ланс» не выявили победителя, забив по голу в ворота друг друга. Исход противостояние решил судья Тома Леонар, засчитавший в конце матча спорной гол хозяев.

Момент особенно важный, ведь «Ницца» борется за вышивание. Понимая это, Леонар оградил себя от лишнего давления – нарисовал линию, которую футболистам запрещено пересекать на время изучения эпизода.

