🤣 Французский судья гениально ушел от давления игроков – нарисовал возле себя линию и запретил им ее пересекать
В Лиге 1 арбитр блеснул креативом!
«Ницца» и «Ланс» не выявили победителя, забив по голу в ворота друг друга. Исход противостояние решил судья Тома Леонар, засчитавший в конце матча спорной гол хозяев.
Момент особенно важный, ведь «Ницца» борется за вышивание. Понимая это, Леонар оградил себя от лишнего давления – нарисовал линию, которую футболистам запрещено пересекать на время изучения эпизода.
Ох уж эта многовековая связь футбола и вышивания. Я швея-гитаристка, мне ли не знать.
Круто! Успехов в это сложном деле)