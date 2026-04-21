🎥 Перед голом «Арсеналу» в реальной жизни Холанд забил «канонирам» в FIFA

Гол Эрлинга Холанда на 65-й минуте матча 33-го тура Премьер-лиги принес «Ман Сити» победу над «Арсеналом» со счетом 2:1.

В новом ролике на своем канале норвежец показал, как перед важнейшей встречей чемпионата играет в FIFA. Перед голом в реальной жизни нападающий забил «канонирам» в видеоигре. Когда виртуальный мяч оказался в сетке, Эрлинг заявил:

«Какой чудесный день, чтобы быть живым!»

После очной встречи команды разделяют три очка, у «Манчестер Сити» при этом есть игра в запасе – против «Кристал Пэлас».