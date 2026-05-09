Плей-офф Чемпионшипа. 1/2 финала. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

В чемпионшипе стартует стадия плей-офф.

В первых полуфинальных матчах плей-офф Чемпионшипа «Халл» сыграл вничью с «Миллуоллом» 8 мая (0:0), «Мидлсбро» также сыграл вничью с «Саутгемптон» (0:0) 9 мая.

Победители пар попадут в финал, где разыграют право выйти в АПЛ.

Плей-офф Чемпионшипа

Первые матчи полуфинала

Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
9 мая 11:30, Риверсайд
Мидлсбро
Завершен
0 - 0
1.84xG0.54
Саутгемптон
Матч окончен
86’
Сиенза   Эдози
Стрелец   Каслдайн
79’
Уиттакер   Сармиенто
79’
69’
Даунс   Чарльз
69’
Феллоуз   Мацуки
Макгри   Браун
68’
60’
Ларин   Стюарт
59’
Даунс
55’
Ларин
2тайм
Перерыв
Мидлсбро
Бринн, Маланда, Фрай, Эйлинг, Конуэй, Уиттакер, Таргетт, Макгри, Моррис, Бриттан, Стрелец
Запасные: Уайлдсмит, Макгри, Хант, Сильвера, Хансен, Уиттакер, Стрелец, Гилберт, Ибе
1тайм
Саутгемптон:
Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Даунс, Яндер, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Ларин
Запасные: Феллоуз, Ларин, Куарши, Брэгг, Лонг, Велингтон, Арчер, Даунс, Сиенза
Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
8 мая 19:00, Кей Си Стэдиум
Халл
Завершен
0 - 0
0.58xG0.53
Миллуолл
Матч окончен
Слейтер   Ландстрем
88’
86’
Коберн   Иванович
82’
Стердж   Даути
Гелхардт   Дауэлл
74’
74’
Балло   Кандл
74’
Де Норре   Бэннан
Беллуми   Джозеф
70’
Миллар   Хиракава
69’
52’
Де Норре
2тайм
Перерыв
Халл
Пандур, Джайлз, Хьюз, Иган, Койл, Крукс, Слейтер, Миллар, Гелхардт, Беллуми, Макберни
Запасные: Слейтер, Гелхардт, Филлипс, Кумас, Аджайи, Джаби, Миллар, Беллуми, Макнейр
1тайм
Миллуолл:
Пэттерсон, Стердж, Купер, Крама, Леонард, Мазу-Сако, Де Норре, Балло, Негли, Азиз, Коберн
Запасные: Стердж, Балло, Де Норре, Крокомб, Лангстафф, Уотсон, Коберн, Макнамара, Митчелл
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Миллуолу пора в АПЛ, единственный из клубов плей-офф, кто ни разу не был в АПЛ.
Саут на ходу, должен вылезать в АПЛ, чтоб топы могли поправлять разницу.
Саут на ходу, должен вылезать в АПЛ, чтоб топы могли поправлять разницу.
фарм клуб Ливерпуля.
Ван дайк за !!!!
Мидлсбро и Блэкберн крепкие середняки середины нулевых, обоих давненько нету в апл, вторые вообще куда то исчезли. Из этой четвёрки за Мидлсбро ✊
Мидлсбро и Блэкберн крепкие середняки середины нулевых, обоих давненько нету в апл, вторые вообще куда то исчезли. Из этой четвёрки за Мидлсбро ✊
Уиган,Блекберн с Белами ) Порстмут Болтон
Фига,Халл в плей-офф, насколько помню после вылета из АПЛ у них не очень было всё,чуть ли не на вылет из Шипа стояли
Фига,Халл в плей-офф, насколько помню после вылета из АПЛ у них не очень было всё,чуть ли не на вылет из Шипа стояли
Не то что стояли, а и вылетали разок. Правда, сразу вернулись.
Халл разошёлся.
