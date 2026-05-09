Плей-офф Чемпионшипа. 1/2 финала. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

В чемпионшипе стартует стадия плей-офф.

В первых полуфинальных матчах плей-офф Чемпионшипа «Халл » сыграл вничью с «Миллуоллом » 8 мая (0:0), «Мидлсбро » также сыграл вничью с «Саутгемптон » (0:0) 9 мая.

Победители пар попадут в финал, где разыграют право выйти в АПЛ.

Плей-офф Чемпионшипа

Первые матчи полуфинала

Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals 9 мая 11:30, Риверсайд Мидлсбро Завершен 0 - 0 1.84 xG 0.54 Саутгемптон Матч окончен 86’ Сиенза Эдози Стрелец Каслдайн 79’ Уиттакер Сармиенто 79’ 69’ Даунс Чарльз 69’ Феллоуз Мацуки Макгри Браун 68’ 60’ Ларин Стюарт 59’ Даунс 55’ Ларин 2 тайм Перерыв Мидлсбро Бринн, Маланда, Фрай, Эйлинг, Конуэй, Уиттакер, Таргетт, Макгри, Моррис, Бриттан, Стрелец Запасные: Уайлдсмит, Макгри, Хант, Сильвера, Хансен, Уиттакер, Стрелец, Гилберт, Ибе 1 тайм Саутгемптон: Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Даунс, Яндер, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Ларин Запасные: Феллоуз, Ларин, Куарши, Брэгг, Лонг, Велингтон, Арчер, Даунс, Сиенза

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

