«Атлетико» или «Барса»? Кроос рассказал, за кого болел в ЛЧ

Поклонникам «Мадрида» было непросто решить, кого поддерживать в очной встрече главных соперников «королевского клуба» – «Барселону» или «Атлетико». За игрой испанских грандов наблюдал и Тони Кроос.

В подкасте, который немец ведет вместе с братом Феликсом, легенда «сливочных» рассказал, с какими чувствами смотрел матч:

«Ну почему обе команды не могли проиграть? После 10 лет, которые я провел в «Мадриде», я не могу желать победы никому из них. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы отдал предпочтение «Атлетико», поскольку в следующем сезоне у них уже не будет таких же шансов на победу. У меня нет ненависти ни к одной из этих команд, но из уважения к «Мадриду» я предпочту, чтобы обе эти команды уступили».

Тони при этом не верит в то, что для «матрасников» сезон закончится победой в ЛЧ:

«Это лишь мое мнение, но я не думаю, что «Атлетико» возьмет Лигу чемпионов, в турнире есть команды, которые сейчас играют лучше. На мой взгляд, «Барса» была лучше, но когда столько времени проводишь в меньшинстве, победить сложно. А «Атлетико» всегда умел хорошо защищать результат. Благодаря удалению у соперника и результату в первом матче, у «Атлетико» было больше шансов на выход в полуфинал».

