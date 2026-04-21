Связка Луиса Диаса и Майкла Олисе давно обошла лучший сезон дуэта Арьена Роббена и Франка Рибери по результативности. Нынешние звезды стремятся обогнать легенд «Баварии» и по индивидуальным показателям.

Как подсчитал статистический портал LiveScore, Олисе в текущей кампании набрал 47 очков по «гол+пас» – на три голевых действия больше легендарного соотечественника в его лучшем сезоне. Дебютная кампания Майкла в Мюнхене, в которой он отличился 43 раза, занимает третью строчку топа.

В список самых результативных сезонов вингеров «Баварии» за последние годы уже вошел и Диас – 42 по «гол+пас» и четвертая строчка рейтинга. Лучо превзошел лучшую кампанию Роббена в «Баварии» – сезон-2013/14, когда Арьен оформил 38 голевых действий.

В грядущих матчах Лучо наверняка превзойдет и лучшую кампанию Рибери. Все же до статуса легенд Диасу и Олисе пока далеко.