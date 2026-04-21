«Обожаю его». Бонуччи назвал идеального тренера для сборной Италии 😲

Легенда итальянского футбола Леонардо Бонуччи считает, что «Скуадра Адзурра» на пути больших перемен.

«Нам нужно иметь мужество, чтобы встретиться лицом к лицу с происходящим, чтобы мы могли восстановить уважение всего мира и стать той великой национальной командой, которая была чемпионом мира.

Важно восстановить итальянский футбол, начиная с нуля. С обороны.

Италии нужно время и сотрудничество между политикой и футболом, чтобы мы могли двигаться в одном направлении. Есть молодые игроки с большим талантом – нужно воспитывать их, позволять развиваться и начинать все с самого начала. Единственная волшебная формула – это время», – сказал Бонуччи.

