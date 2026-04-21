Алькантара раскрыл секрет «Баварии». Объяснил успех команды

«Бавария» обыграла «Штутгарт» в 30-м туре Бундеслиги и досрочно завоевала титул. Мюнхенцы стали чемпионами Германии в 35-й раз. Команда остается в борьбе за Лигу чемпионов и Кубок страны.

В Бундеслиге подопечные Венсана Компани побили рекорд по голам за сезон. Всего во всех турнирах Рекордмайстер забил 160 мячей – в текущей кампании это лучший результат среди клубов топ-5 Европы.

Журналист Sky Sport спросил у Тиаго Алькантары, в чем секрет успеха его бывшей команды. Испанец среди прочего отметил заслуги экс-партнера по «Ливерпулю»:

«Бавария» проводит выдающийся сезон. Думаю, они приняли абсолютно верное решение, подписав Луиса Диаса. Я знаю его по «Ливерпулю», он фантастический игрок и замечательный человек. И, конечно, Винни [Компани] также отлично справляется с работой главного тренера.

С кем из нынешнего состава «Баварии» я бы хотел сыграть? С каждым, если честно. У «Баварии» сейчас фантастическая команда, в которой получилось отличное сочетание молодых и опытных футболистов. Наблюдать за этой командой – одно удовольствие».

Как вам наблюдение Алькантары?