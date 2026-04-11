Легенды АПЛ назвали лучшую пару центральных защитников в истории лиги

У подкаста Stick to Football есть традиция: после записи нового эпизода ведущим и гостям задают футбольный вопрос, на который они должны дать короткий ответ. Они, например, выбирали лучший штрафной , который видели своими глазами.

В этот раз легенд британского футбола спросили, кого они считают лучшей парой центральных защитников в истории Премьер-лиги. Вариантов было немало.

Рой Кин: «Стив Брюс и Гари Паллистер. Добавлю немного верности, парни. Иан [Райт], только не называй Тони Адамса».

Иан Райт: «Тони Адамс и Стив Боулд! Ладно, ладно. Выберу Рио Фердинанда и Неманью Видича».

Джилл Скотт: «Как говорит Джейми, Каррагер и Сами Хююпя. Ха-ха!»

Джейми Каррагер: «Выберу Алана Хансена и Марка Лоуренса, потому что та команда «Ливерпуля» – единственная, кому удалось доминировать в Европе».

Стивен Джеррард: «В плане индивидуальных выступлений я бы выбрал Рио [Фердинанда] и Джей Ти [Джона Терри]. Но если мы говорим о паре, назову Джона Терри и Рикарду Карвалью».

Гари Невилл: «Фердинанд и Видич».

А кого бы выбрали вы?