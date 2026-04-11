Легенды АПЛ назвали лучшую пару центральных защитников в истории лиги
У подкаста Stick to Football есть традиция: после записи нового эпизода ведущим и гостям задают футбольный вопрос, на который они должны дать короткий ответ. Они, например, выбирали лучший штрафной, который видели своими глазами.
В этот раз легенд британского футбола спросили, кого они считают лучшей парой центральных защитников в истории Премьер-лиги. Вариантов было немало.
Рой Кин: «Стив Брюс и Гари Паллистер. Добавлю немного верности, парни. Иан [Райт], только не называй Тони Адамса».
Иан Райт: «Тони Адамс и Стив Боулд! Ладно, ладно. Выберу Рио Фердинанда и Неманью Видича».
Джилл Скотт: «Как говорит Джейми, Каррагер и Сами Хююпя. Ха-ха!»
Джейми Каррагер: «Выберу Алана Хансена и Марка Лоуренса, потому что та команда «Ливерпуля» – единственная, кому удалось доминировать в Европе».
Стивен Джеррард: «В плане индивидуальных выступлений я бы выбрал Рио [Фердинанда] и Джей Ти [Джона Терри]. Но если мы говорим о паре, назову Джона Терри и Рикарду Карвалью».
Гари Невилл: «Фердинанд и Видич».
А кого бы выбрали вы?
У Челси была 10 матчевая сухая серия в середине сезона. Так вот, буквально ВСЮ эту серию Карвальо был травмирован. Он травмировался в матче с Арсеналом 12 декабря (2 2). Затем вернулся в старт в матче с Норвичем 5 марта и они сразу пропустили)))
Я не знаю, кто точно играл цз в паре с Терри. Там были Галлас, Пауло Ферейра, Бридж и тд. Но если команда может выдать 10 сухарей подряд без Карвальо, но с Терри, значит именно Джон был все же ГОРАЗДО важнее второго. Как я помню, при рекордной в истории АПЛ сухой серии Ван Дер Сара бОльшую часть матчей отыграла именно парочка Рио Видич, но Рио пропускал из-за травм несколько игр.