💣 91% английских болельщиков считают, что лучше убрать VAR

The Guardian пишет, что согласно свежему опросу 91% футбольных болельщиков считают, что лучше убрать VAR. Положительно технологию оценили лишь 2% опрошенных.

В английском футболе VAR существует уже больше восьми лет. Отметим, что опрос проведен Ассоциацией футбольных болельщиков. Участие приняли больше 7 тысяч человек, подавляющее большинство которых посещают матчи,

В текущем сезоне АПЛ судьи объясняют решение для фанатов во время матча – это изменение поддержало более половины опрошенных.