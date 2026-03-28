😢 «Жена спрашивала, почему я плачу. А я не мог уснуть, потому что снова хотел надеть их футболку». Инсинье рассказал, что мог вернуться в «Наполи»

Минувшей зимой Лоренцо Инсинье вернулся в Италию.

Хавбек пополнил состав «Пескары» из Серии Б. Но все могло пойти совершенно иначе.

«Наполи» связались со мной за две недели до того, как я подписал контракт с «Пескарой». Моя жена спрашивала, почему я плачу. А я не мог уснуть, потому что снова хотел надеть их футболку. Я ответил им: «Я бы подписался на €1,5 тысячи в месяц – минимальную зарплату. Лишь бы показать вам, что я все еще в порядке. Не устроит – я уйду.

Я долго играл в неконкурентной команде, что ввело меня в депрессию. С летам я тренировался самостоятельно. Но все хотели готового игрока, который уже в форме», – объяснился Инсинье.

Напомним, Инсинье с 2022-го играл в МЛС за «Торонто».

В «Наполи» Лоренцо провел 10 сезонов.