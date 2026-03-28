Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о противостоянии армейцев и «Краснодара».
– Каково было вернуться в «Краснодар» после последнего матча Кубка России?
– Много игр здесь было... Многие из них неудачные. Но я разделяю матчи клуба и сборной.
– Почему вы с «Краснодаром» так сильно вскипаете, когда играете друг с другом?
– Наверное, наше противостояние всегда подогрето. В том числе и СМИ. Матчи получаются жесткими. Прикольно, что такое противостояние есть. Я думаю, что оно самое принципиальное.
– Сейчас это противостояние более горячее, чем со «Спартаком»?
– Понятно, что встречи со «Спартаком» – исторические. С «Краснодаром» пока нет такой истории. Но по накалу страстей с «Краснодаром» точно жаркое противостояние, – сказал Кисляк.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
3 комментария
Латиносы его разогрели
В чем принципиальность?) Последние годы ЦСКА просто ниже уровнем команда.
Жаркое, вы просто вспотели, на этом всё.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем