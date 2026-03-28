Винисиус не тренировался со сборной Бразилии. Участие вингера в матче с Хорватией под вопросом
Винисиус Жуниор не тренировался со сборной Бразилии.
Винисиус Жуниор может пропустить следующий матч сборной Бразилии.
Как сообщает Globo, сегодня 25-летний вингер, отыгравший весь матч против Франции (1:2), не тренировался с партнерами по команде. Он занимался в тренажерном зале и не выходил на поле.
Участие футболиста «Реала» в товарищеском матче против сборной Хорватии находится под вопросом. Игра пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
17 комментариев
дед даже уйдя из Реала продолжает им помогать, настоящий мадридиста. Бюст перед Бернабеу как минимум заслужил)
Карло свою задачу выполняет. Вывел из строя Рафинью, Вини можно и поберечь
Все против нашей Барсы🤣🤣🤣 Возьми платок, вытри слезы😆
Поэтому не заменил вини с Францией, единственный кстати из полузащ и напов) остальные все ушли отдыхать раньше)
Заговор против великой Барсы не иначе
Обнашивает футболку Мбаппе, с которым поменялся.. 🤭
А вот и "уровень" Месси с Роналду подъехал.
Подъехал разве что тактический отдых, перед очным противостоянием с Баварией.
Анчелотти всегда будет в шестерках у старика фло. по звонку отпустил обезьянку в Мадрид
