Винисиус не тренировался со сборной Бразилии. Участие вингера в матче с Хорватией под вопросом

Винисиус Жуниор не тренировался со сборной Бразилии.

Винисиус Жуниор может пропустить следующий матч сборной Бразилии .

Как сообщает Globo, сегодня 25-летний вингер, отыгравший весь матч против Франции (1:2), не тренировался с партнерами по команде. Он занимался в тренажерном зале и не выходил на поле.

Участие футболиста «Реала » в товарищеском матче против сборной Хорватии находится под вопросом. Игра пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.