Что вы пропустили в 30-м туре АПЛ: Тудор перепутал Слота с другим лысым и самое болезненное фото года (мяч+лицо)

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Судья в окружении игроков «Челси»: самый-что-здесь-вообще-происходит-кадр сезона

Судья Пол Тирни смотрит в камеру так, будто это сериал «Офис». (Какую очередную нелепость выкинул Майкл Скотт?)

И мы знаем, как рефери матча «Челси» – «Ньюкасл» оказался в такой ситуации.

Игра должна была вот-вот начаться, Тирни давал последние указания. Но у «Челси» в планах был ритуал из последних матчей – стать командой в центральном круге для напутствия и единения. Даже присутствие Тирни не заставило отказаться от идеи – игроки просто его окружили. А Коул Палмер в шутку приобнял.

Выглядело это необыкновенно.

Но Лиэму Росеньору было не смешно. Тренер «Челси» развернуто высказался: «Я разочарован. Слишком много внимания уделяется вещам, которые не имеют значения.

Мои игроки решили собраться вокруг мяча – чтобы проявить уважение к мячу. Это не мое решение.

Мы не проявляем неуважения к сопернику. Если бы Пол больше сосредоточился на своей работе – на том, чтобы принимать правильные решения, – сегодня у нас был бы пенальти».

Бруну – лучший в «МЮ» по ассистам за сезон в АПЛ

Фернандеш выписал две голевые с «Астон Виллой». (3:1) Так португалец обошел прежнего рекордсмена – самого Дэвида Бекхэма.

Бруну держит курс на рекорд всей лиги по голевым за авторством Анри и Де Брюйне – 20 пасов.

«Прости, мам, но я на своей первой игре «Юнайтед»

15 марта в Великобритании отмечали День матери – надеемся, мама не злилась за опоздание сына к праздничному столу.

Новая надежда «Арсенала» Макс Доуман забил самый молодой гол АПЛ

16-летний парень организовал два гола и принес «Арсеналу» тяжелейшую победу над «Эвертоном» (2:0). Второй мяч Доуман забил лично – и в эту же секунду переписал историю Премьер-лиги.

Причем 16 лет Доуману исполнилось лишь 31 декабря.

Еще этот гол означает одну штуку: теперь у АПЛ есть авторы голов, рожденные в каждый год 1960-х, 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.

«Сэйв скорпиона» от Калафьори

Защитник «Арсенала» не успел подняться и отчаянно выбросил навстречу мячу правую ногу. И превратился в героя: Макнил из «Эвертона» как раз туда и пробил.

Пеп провисел целый матч на телефоне

Гвардиола пропустил игру с «Вест Хэмом» (1:1) из-за дисквалификации. Но был как всегда вовлечен. Прямо не выпускал из рук телефон: был на связи с тренерским штабом.

У него даже спросили: неужели зарядки айфона хватило? «Мы зарядили батарею перед матчем», – ответил Пеп.

А еще сказал, что ему понравилось на трибунах: «Было замечательно. Я буду больше жаловаться, чтобы получать больше желтых карточек. В следующий раз это будет три матча. Ощущалось по-другому, более расслабленно».

Фото тура. Но какой ценой...

Было бы здорово оказаться на месте Константиноса Мавропаноса в первом тайме, когда защитник «Вест Хэма» забил Доннарумме.

И совсем, ну никак, вот совершенно не хотелось бы так же встретить мяч лицом после удара Эрлинга Холанда. Ааауччч.

Оцените, как деформировался мяч: голова Мавропаноса намного крепче. 

Тудор думал, что это Слот. Признаем: со спины легко спутать

Все говорит о том, что здесь Игор Тудор действительно намеревался поприветствовать Арне Слота. Но перед хорватским тренером оказался Аллан Диксон, помогающий игрокам «Тоттенхэма» с бытовыми и организационными вопросами.

Похихикаем, но будем честны: так МОЖНО было подумать!

Ришарлисон – третий бразилец с сотней результативных баллов в АПЛ

Баланс форварда – 73 гола и 27 пасов в матчах за «Уотфорд», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Выше в рейтинге бразильцев лишь двое: Габи Жезус – 118 (78+40) и Роберто Фирмино (132 – 82+50).

Равновесие «Брайтона» и «Сандерленда»

Главное в жизни – баланс. Может быть, это касается и таблицы Премьер-лиги.

99 ударов и 1 гол – это «Ноттингем Форест» дома

За пять последних домашних матчей во всех турнирах (АПЛ и Лига Европы) «Форест» пробил по воротам почти 100 раз. Гол всего один – от Каллума Хадсона-Одои «Фенербахче».

Такая дрянная реализация не помогает спасению: «Форест» висит над пропастью, на 17-м месте. Может, даже хорошо, что важнейший матч в борьбе за выживание с «Тоттенхэмом» играть на выезде.

Фото: East News/AP Photo/Dave Shopland; Gettyimages.ru/Alex Pantling, Richard Pelham, Ryan Pierse; instagram.com/manutd

На угловом, когда Брайтон забил Сандерленду, при повторе попало в кадр как над штрафной хозяев кружилась жирная белая чайка.

Можно сказать, символ клуба с эмблемы принимал участие в голевой атаке))
То есть по мнению Росеньора в этой ситуации виноват судья . Обманом заманил игроков Челси в круг, коварный
Ришарлисон столько забил и отдал? Никогда бы не подумал.
Ришарлисон столько забил и отдал? Никогда бы не подумал.
Ну все-таки 9-й свой сезон проводит в Англии.
Классно изложено. Благодарю за позитив, юмор, информацию познавательную.
Пацан с плакатом для мамы и кадр со встречи мяча и лица Мавропаноса - топ.
Фото с Мавропаносом выглядит жутко конечно. Напоминает какой-нибудь момент из футсимов, когда мяч может наполовину "войти" в тело игрока.
Конечно ! Этих лысых с затылка фиг отличишь !
Почему в этом посте упустили случай когда рефери забыл что у сигурдсона это уже вторая желтая карточка и Сарру (вроде он) пришлось минуты 2 напоминать судье, что Сигурдсон должен покинуть поле?)
А где скриншот с Викарио, когда он за лицевую с мячом на пол метра вылетел, а судья игру продолжил?)))