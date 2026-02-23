  • Спортс
  • Семак о Дуране: «Есть вопросы дисциплины, но «Зенит» ничем не рискует – аренда на 3 месяца. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми»
87

Семак о Дуране: есть вопросы дисциплины, но «Зенит» ничем не рискует.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на опасения о проблемном характере арендованного у «Аль-Насра» нападающего Джона Дурана.

– Как вы решились на трансфер Дурана?

– Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска. Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всем мире.

– Но сделка выглядит фантастической. Вы, наверное, сами удивились, что такое стало возможным.

– Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берем его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация – проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

– То есть пули в голове у него не боитесь?

– Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Все зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл? – сказал Семак.

Трансфер Дурана в «Зенит» – безумный азарт, а не логика

Дуран – это Балотелли для бедных

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17094 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
87 комментариев
Семак рассказывает как сложно сейчас найти форварда и, что армейцам очень повезло с адоптированным уже Лусиано. Даже интересно, откуда им такой подарок перепал?
Ответ Evgen Vynokurov
Семак рассказывает как сложно сейчас найти форварда и, что армейцам очень повезло с адоптированным уже Лусиано. Даже интересно, откуда им такой подарок перепал?
До сих по не понял, почему и Лусиано и Касьерру продали одновременно. Уж кого-то одного можно было оставить, они точно не хуже Соболева. А на замену им взяли в аренду Дурана, который у арабов то не захотел напрягаться, а в Зените чтоли забегает? Странные ходы.
Ответ dreamstep
До сих по не понял, почему и Лусиано и Касьерру продали одновременно. Уж кого-то одного можно было оставить, они точно не хуже Соболева. А на замену им взяли в аренду Дурана, который у арабов то не захотел напрягаться, а в Зените чтоли забегает? Странные ходы.
но и не лучше. поскольку про соболева писали уже раз 20 какой он сякой кто то не поленился сравнить эту троицу у них одинаково за зенит забито оказалось за последние полтора сезона. соболь довольно много в кубке настрелял. смысл оставлять если уже в лимит не влазят со всеми бразилами. скинули ненужных тренеру напов. взяли 100% паспорт в старт разгрузили места в атаке. до конца сезона заткнули позу напа дуран дураном летом спокойно будут искать форварда в старт. вин вин.
Жалуется, что сложно найти форварда, и в качестве примера приводит ЦСКА и Гонду. Это сюр какой-то.
Ответ Vanek1411
Жалуется, что сложно найти форварда, и в качестве примера приводит ЦСКА и Гонду. Это сюр какой-то.
Видимо он был против или его не спросили...
Ответ CoId_Little_Heart
Видимо он был против или его не спросили...
Или он решил что Соболева ему более чем достаточно....
"Да, мы знаем, что игрок не управляемый. Но мы берём его 3 месяца."
Что-то рановато начал Сергей Богданович соломку стелить, ещë ни одной игры в чемпионате не провëл Дуран, а тренер уже говорит о возможных проблемах с его поведением. Наверняка продажа Лусиано ещë не раз аукнется.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что-то рановато начал Сергей Богданович соломку стелить, ещë ни одной игры в чемпионате не провëл Дуран, а тренер уже говорит о возможных проблемах с его поведением. Наверняка продажа Лусиано ещë не раз аукнется.
Просто Семак уже посмотрел как он карнавалит на сборах и все понял, или он уже сказал тренеру что я тут на 3 месяца и в целом мне все равно, на лавке сидеть или по кругу бегать...
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что-то рановато начал Сергей Богданович соломку стелить, ещë ни одной игры в чемпионате не провëл Дуран, а тренер уже говорит о возможных проблемах с его поведением. Наверняка продажа Лусиано ещë не раз аукнется.
Если прочитать не только заголовок, станет ясно, что никто ничего не стелет
Действительно, никакого риска. Подумаешь, миллионы какие-то…
Ответ smoker
Действительно, никакого риска. Подумаешь, миллионы какие-то…
Да не твои миллионы, успокойся. Так распереживался, как будто твоими деньгами распоряжаются
Ответ Andre Remati
Да не твои миллионы, успокойся. Так распереживался, как будто твоими деньгами распоряжаются
Чьи же?
В общем понятно - Соболев будет играть
Ответ Liver0910
В общем понятно - Соболев будет играть
А он умеет?
Дуран о Семаке: «Есть вопросы к тренерству, но я ничем не рискую – аренда на 3 месяца. Я уже столько тренеров видел… Нельзя найти контакт со всеми»
Почему ЦСКА повезло с Лусиано? 🙈
Хз, у чела за календарный год четвёртый клуб. Четвёртый! Сдаётся надеяться Семаку на этого товарища как на мессию, точно не стоит. Да, это в любом случае лучше чем Соболев, но вопрос тогда в продаже Гонду прямому конкуренту.
Масква кипит, вчера пищевик порвал гранда, комментаторы дружно увидели чемпионскую игру.
