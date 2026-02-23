Семак о Дуране: «Есть вопросы дисциплины, но «Зенит» ничем не рискует – аренда на 3 месяца. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми»

Семак о Дуране: есть вопросы дисциплины, но «Зенит» ничем не рискует.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак ответил на опасения о проблемном характере арендованного у «Аль-Насра » нападающего Джона Дурана .

– Как вы решились на трансфер Дурана?

– Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска. Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всем мире.

– Но сделка выглядит фантастической. Вы, наверное, сами удивились, что такое стало возможным.

– Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берем его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация – проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

– То есть пули в голове у него не боитесь?

– Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Все зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл? – сказал Семак.

