Люка Эрнандес установил статую Кинг-Конга в форме Франции с Кубком мира над головой у себя на участке. Защитник «ПСЖ» – победитель ЧМ-2018
Люка Эрнандес заказал статую Кинг-Конга с Кубком мира.
Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес установил у себя на участке статую Кинг-Конга с Кубком мира над головой. Герой раскрашен в красный цвет и представлен в синей форме сборной Франции с фамилией и номером Люки.
Это работа скульптора Ришара Орлински, который изготавливает статуи различных персонажей и животных в разных размерах.
Эрнандес в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году.
Футболист выложил в соцсети видео процесса установки скульптуры высотой в несколько метров и написал: «К нам только что заехал новый друг».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Люки Эрнандеса
Гордые Кинг Конги такие бывают, противные и добренькие немного.
А если серьезно, удивляет уровень мышления футболистов конечно.
Забавно было, когда этот кубок Хэмильтону вручали, тот ещё блмщик, не хуже Винисиуса.