Люка Эрнандес установил статую Кинг-Конга в форме Франции с Кубком мира над головой у себя на участке. Защитник «ПСЖ» – победитель ЧМ-2018

Люка Эрнандес заказал статую Кинг-Конга с Кубком мира.

Защитник «ПСЖ » Люка Эрнандес установил у себя на участке статую Кинг-Конга с Кубком мира над головой. Герой раскрашен в красный цвет и представлен в синей форме сборной Франции с фамилией и номером Люки.

Это работа скульптора Ришара Орлински, который изготавливает статуи различных персонажей и животных в разных размерах.

Эрнандес в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году.

Футболист выложил в соцсети видео процесса установки скульптуры высотой в несколько метров и написал: «К нам только что заехал новый друг».