Александр Мостовой: «Я бы пошел в штаб Юрана. Это нормально, когда два сильных игрока хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда получается – пока не никуда не звали»

Александр Мостовой: я бы пошел в штаб Юрана.

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой согласился пойти в штаб Сергея Юрана.

Ранее бывший тренер клубов Мир РПЛ сказал, что готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт».

«Я бы пошел в его тренерский штаб. А что тут такого? Мы с Серегой давно дружим, много лет играли вместе в сборной, в «Бенфике».

Это нормально, когда два очень сильных футболиста хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда это в нашем футболе получается сделать. Пока только никто и никуда не звал, даже не предлагали.

Пошел бы к Юрану, если он позовет в Первую лигу? Посмотрели бы сначала, какая команда, с какими задачами. Как тут кто-то сказал, что если позовут, а через два месяца уберут, то какой смысл тогда», – сказал Мостовой.