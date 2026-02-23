Александр Мостовой: «Я бы пошел в штаб Юрана. Это нормально, когда два сильных игрока хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда получается – пока не никуда не звали»
Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой согласился пойти в штаб Сергея Юрана.
Ранее бывший тренер клубов Мир РПЛ сказал, что готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт».
«Я бы пошел в его тренерский штаб. А что тут такого? Мы с Серегой давно дружим, много лет играли вместе в сборной, в «Бенфике».
Это нормально, когда два очень сильных футболиста хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда это в нашем футболе получается сделать. Пока только никто и никуда не звал, даже не предлагали.
Пошел бы к Юрану, если он позовет в Первую лигу? Посмотрели бы сначала, какая команда, с какими задачами. Как тут кто-то сказал, что если позовут, а через два месяца уберут, то какой смысл тогда», – сказал Мостовой.
1990-ые прошли. Ты больше не игрок. И уже не имеет никакого значения каким игроком ты был когда-то. Хочешь быть тренером, нужно рисковать через методы проб и ошибок, нужно прогрессировать, учиться, меняться, падать на дно и выходить оттуда, а не сидеть где-то в студии и рассказывать какие тренеры слабые, что они делают не так и как бы ты лучше справился. Иди и работай с молодёжкой хотя бы. Гвардиола работал с молокососами в Барселоне и корона не упала. 3 ЛЧ имеет.