Павлюченко о результативности Соболева: «Я с Сашкой созвонюсь, буду учить его по девяткам бить. Он умеет бить, но бьет по восьмеркам»

Павлюченко о результативности Соболева: буду учить его бить по девяткам.

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на критику форварда «Зенита» Александра Соболева.

В текущем сезоне у экс-нападающего красно-белых 3 гола в 16 матчах Мир РПЛ .

– Вы тренер нападающих в «Родине-2». Александра Соболева много критикуют. Что можете ему сказать?

– Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается). Он умеет бить, но бьет по восьмеркам (улыбается). А надо по девяткам бить!

– Дорого ему обойдется?

– У него денег много! – сказал Павлюченко, смеясь.