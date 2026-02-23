Павлюченко о результативности Соболева: «Я с Сашкой созвонюсь, буду учить его по девяткам бить. Он умеет бить, но бьет по восьмеркам»
Павлюченко о результативности Соболева: буду учить его бить по девяткам.
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на критику форварда «Зенита» Александра Соболева.
В текущем сезоне у экс-нападающего красно-белых 3 гола в 16 матчах Мир РПЛ.
– Вы тренер нападающих в «Родине-2». Александра Соболева много критикуют. Что можете ему сказать?
– Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается). Он умеет бить, но бьет по восьмеркам (улыбается). А надо по девяткам бить!
– Дорого ему обойдется?
– У него денег много! – сказал Павлюченко, смеясь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Когда Пав играл, то пресса подавала их чуть ли не как деревянных неудачников, а время показало, что из 90-х вышло самое конкурентное поколение росфутбола.
Павлюченко тигр был если честно, в штрафной площади именно в штрафной площади примерно на уровне того же Ван Нистелроя, и притом красивых голов выше крыши. Из 50 голов забитых за Тоттенхэм у Пава голов 15 попадали в хит парады.
Павлюченко сейчас будет полезнее и результативнее дельфина
Говорит человек, который на Кубке легенд попал в картонку)
Алло, дельфин, это Володька. А вы там кроме ударов что-нибудь делаете? Ну там рывочки какие-нибудь, я не знаю…
